U kući užasa na Učki ima još uginulih pasa? Cure detalji o vlasniku koji je poginuo u nesreći

Na rubu su smrti od izgladnjelosti, a oči su im svejedno pune ljubavi. Tako izgledaju neki od 47 pasa pronađenih u kući na Učki.

Nakon što je muškarac, koji je tamo držao gladne pse, prošli tjedan poginuo u prometnoj nesreći, otkrila se strahota.

Volonteri i veterinari došli su u subotu, jer je u azil stigao poziv da je u kući ostalo 28 pasa. Tamo su zatekli ženu, koja ih prvo nije htjela pustiti u kuću, ali je popustila.

"Kad je veterinar preuzeo nekolicinu pasa koje mu je odlučila dati, shvatio je u koliko su oni lošem fizičkom i zdravstvenom stanju... Shvatilo se da ih nije samo 28 nego 47", ističe voditeljica riječkog skloništa za životinje Merima Ferk.

Ali jučer su, kažu, doživjeli, dodatni šok. U kući su otkrivena 32 mrtva psa - u zamrzivačima, škrinjama, u kadi, ormarima, na podu.

Neki psi u međuvremenu uginuli

"Nažalost, neki od pasa su već bili mrtvi, neki su nas nažalost napustili jučer i u ovih nekoliko dana, brojka sad iznosi 44 pasa koji su na našoj skrbi, 17 ih je trebao hitnu medicinsku pomoć", dodaje Merima.

Napominje da je muškarac već prijavljivan prije desetak godina, ali da je stalno mijenjao adrese i da mu je bilo teško ući u trag.

Iz riječke policije kažu da nisu imali informacije o ovim strahotama.

Razgovarali smo s nekim susjedima, ali nisu se htjeli snimati. Kažu da nisu posumnjali da se ovako nešto strašno događa u njihovoj blizini. Pokojnog vlasnika pasa su znali viđati, međutim, tvrde da je uvijek nosio hranu za pse i da je djelovao kao netko tko je ljubitelj životinja.

Psi su sada u riječkom skloništu, a oni koji su u najlošijem stanju u veterinarskim su stanicama u Rijeci i Crikvenici. Dobro se oporavljaju.

Kuća užasa se i dalje provjerava

"Potpuno su iscrpljeni, gladni, jako mršavi, i neuhranjeni. Danas smo već malo življi. Problem je u tome što moraju dobiti jako male količine hrane, ali ne često. Tako da bi sada pojeli nešto, ali ne smiju još, jer su jeli prije 10 minuta", pojašnjava veterinarka Tamara Ferari Miškulin.

U trenutku nesreće jedan je psić nalazio s poginulim vlasnikom u automobilu. Njega su tada zbrinuli veterinari iz Karlovca. U autu je bio još jedan psić koji je poginuo.

Sve ovo potreslo je cijeli kraj. Ljudi se organiziraju i odazivaju na apele iz skloništa. Potrebne su deke, hrana, sredstva za čišćenje.

"Ljudi se moraju brinuti o njima. Kao što se kaže - svi psi idu u raj", komentira Kevin iz Poljske.

Zgrožena je i Lena iz Ukrajine: "Mi imamo tri psa, ovo slama srce".

Kuća užasa i dalje se provjerava. U azilu strahuju da je unutra još uginulih pasa.