Dubravka Šuica zadužena za stavljanje situacije u Ceuti pod kontrolu

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se na X-u o migrantskoj krizi u španjolskoj Ceuti. Von der Leyen je izvijestila da je u rješavanje situacije uključila i hrvatsku povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu.

"Prizori koji dolaze iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da bilo tko ulazi u našu Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni ilegalni prijelazi moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju biti razbijene. Povratci migranata moraju biti brzi, u skladu s našim pravilima", napisala je von der Leyen.

"Zadužila sam dvoje povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod kontrolu. Povjerenik Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na najkritičnije lokacije. Radit će na pružanju dodatne operativne potpore Španjolskoj, uključujući i putem Frontexa. Povjerenica Dubravka Šuica u kontaktu je sa svojim marokanskim kolegom. Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u postizanju konkretnih rezultata", dodala je.

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

Prema najnovijim informacijama, 34 osobe su poginule prilikom prelaska u Ceutu, a u enklavu je ušlo oko 60.000 migranata, izvijestio je čelnik Ceute, Juan Jesus Vivas. Ceuta, samo za usporedbu, ima 85.000 stanovnika.

Španjolski ministar untarnjih poslova procijenio je da se do petka u Maroko vratilo 25.000 migranata.

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