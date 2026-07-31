Dubravka Šuica zadužena za stavljanje situacije u Ceuti pod kontrolu
Prema najnovijim informacijama, 34 osobe su poginule prilikom prelaska u Ceutu, a u enklavu je ušlo oko 60.000 migranata
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se na X-u o migrantskoj krizi u španjolskoj Ceuti. Von der Leyen je izvijestila da je u rješavanje situacije uključila i hrvatsku povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu.
"Prizori koji dolaze iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da bilo tko ulazi u našu Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni ilegalni prijelazi moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju biti razbijene. Povratci migranata moraju biti brzi, u skladu s našim pravilima", napisala je von der Leyen.
"Zadužila sam dvoje povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod kontrolu. Povjerenik Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na najkritičnije lokacije. Radit će na pružanju dodatne operativne potpore Španjolskoj, uključujući i putem Frontexa. Povjerenica Dubravka Šuica u kontaktu je sa svojim marokanskim kolegom. Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u postizanju konkretnih rezultata", dodala je.
Prema najnovijim informacijama, 34 osobe su poginule prilikom prelaska u Ceutu, a u enklavu je ušlo oko 60.000 migranata, izvijestio je čelnik Ceute, Juan Jesus Vivas. Ceuta, samo za usporedbu, ima 85.000 stanovnika.
Španjolski ministar untarnjih poslova procijenio je da se do petka u Maroko vratilo 25.000 migranata.
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