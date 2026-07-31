FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT VIDEO /

Blanka Vlašić nasmijala objavom o majčinstvu: 'Učila sam samo najvažnije vještine'

Blanka Vlašić nasmijala objavom o majčinstvu: 'Učila sam samo najvažnije vještine'
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naša proslavljena atletičarka nasmijala je pratitelje duhovitim videozapisom u kojem je pokazala s kakvim se roditeljskim izazovima svakodnevno susreće

31.7.2026.
15:47
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42)  je sportski teren zamijenila roditeljstvom, a svoje pratitelje na društvenim mrežama sve češće nasmijava isječcima iz obiteljskog života. Posljednjim u nizu pokazala je koje je to nove vještine usavršila otkako je postala majka.

Slatki roditeljski izazovi

U kratkom videu na Instagramu, Blanka je na šaljiv način odgovorila na pitanje "Što te majčinstvo naučilo?". Dok opušteno sjedi na kauču i jede čokoladicu, iz kadra se čuje dječji glas koji doziva "Mama!". Blanka tada u panici ostatak čokoladice stavlja u usta, omot skriva u majicu i poprima nevin izraz lica.

"Samo najvažnije vještine", napisala je u opisu objave s kojom su se lako poistovjetili brojni roditelji.

Otkako je u studenom 2022. sa bivšim suprugom Rubenom Van Guchtom (39) dobila sina Monda, Blankin na profilu često objavljuje sadržaj vezan uz majčinstvo. Objava je ubrzo prikupila brojne simpatije i komentare podrške, a među ostalima javila se i Iva Kraljević s komentarom: "Pojest i ambalažu ako treba".

Blanka VlašićMajčinstvoSin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike