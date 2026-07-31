Blanka Vlašić nasmijala objavom o majčinstvu: 'Učila sam samo najvažnije vještine'

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42) je sportski teren zamijenila roditeljstvom, a svoje pratitelje na društvenim mrežama sve češće nasmijava isječcima iz obiteljskog života. Posljednjim u nizu pokazala je koje je to nove vještine usavršila otkako je postala majka.

Slatki roditeljski izazovi

U kratkom videu na Instagramu, Blanka je na šaljiv način odgovorila na pitanje "Što te majčinstvo naučilo?". Dok opušteno sjedi na kauču i jede čokoladicu, iz kadra se čuje dječji glas koji doziva "Mama!". Blanka tada u panici ostatak čokoladice stavlja u usta, omot skriva u majicu i poprima nevin izraz lica.

"Samo najvažnije vještine", napisala je u opisu objave s kojom su se lako poistovjetili brojni roditelji.

Otkako je u studenom 2022. sa bivšim suprugom Rubenom Van Guchtom (39) dobila sina Monda, Blankin na profilu često objavljuje sadržaj vezan uz majčinstvo. Objava je ubrzo prikupila brojne simpatije i komentare podrške, a među ostalima javila se i Iva Kraljević s komentarom: "Pojest i ambalažu ako treba".