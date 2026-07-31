Novo oružje protiv raka? Mali stvor iz ledenih voda Antarktike možda skriva lijek

Izgleda neupadljivo, živi u ledenim vodama Antarktike i definitivno ne djeluje kao buduće oružje protiv raka. Ipak, mali antarktički morski krastavac mogao bi jednog dana pomoći u borbi protiv melanoma, najopasnijeg oblika raka kože. Znanstvenici su otkrili da toksini koje ovaj mali stvor proizvodi za obranu od grabežljivaca mogu uništiti tumorske stanice.

Tim s University of South Florida, Desert Research Institute i Scripps Institution of Oceanography proveo je šest tjedana u ledenim vodama Antarktike, prikupljajući uzorke morskih krastavaca, malih beskralježnjaka. Upravo u njihovim tijelima skrivaju se bakterije s tvarima koje su znanstvenike doslovno oduševile.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Obećavajući rezultati

Profesor kemije na University of South Florida Bill Baker tvrdi da su istraživanja morskih krastavaca donijela obećavajuće rezultate. "Dobra vijest je da njihovi toksini nisu ubili miševe, već su uništili samo njihov rak. Dakle, znamo da morski krastavac ima fiziološka svojstva koja bi mogla djelovati kao lijek'', kaže Baker.

No prije nego što ova antarktička životinjica postane lijek znanstvenike čeka još dug put. Moraju potvrditi sigurnost tvari, provesti dodatne testove i saznati hoće li djelovati i na ljude. Jedna je stvar uništiti stanice raka u laboratoriju, a druga uvjeriti ljudsko tijelo da tvar treba djelovati i na njega.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

I postoji još jedna važna prepreka. "Iz količine morskih krastavaca veličine košarkaške lopte možda ćemo dobiti samo tisućinku potrebne količine'', kaže Baker. Stoga će znanstvenici pokušati proizvesti toksin u laboratoriju. "Ne možemo uništiti cijeli ekosustav samo zbog lijeka'', dodaje Baker.

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