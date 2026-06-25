Liječnik ima važno upozorenje za milijune ljudi: Ovi lijekovi mogu biti opasni na vrućini

Uslijed toplinskog vala koji je zahvatio Europu i Hrvatsku, s temperaturama koje dosežu i do 40 Celzijevih stupnjeva, medicinski stručnjak BBC-a uputio je ozbiljno upozorenje osobama koje uzimaju niz uobičajenih lijekova. Dr. Ranj Singh objasnio je kako ekstremne vrućine mijenjaju način na koji tijelo reagira na terapiju, što može dovesti do povećanog rizika od dehidracije, toplinske iscrpljenosti, ali i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Kako vrućina mijenja reakciju tijela

Gostujući u emisiji BBC Morning Live, dr. Singh pojasnio je složene mehanizme kojima se naše tijelo bori protiv pregrijavanja. Naše tijelo, naime, najbolje funkcionira na temperaturi od oko 37 Celzijevih stupnjeva. Kada se vanjska temperatura digne, aktiviraju se obrambeni mehanizmi.

"Kada nam postane vruće, krv se usmjerava prema periferiji, odnosno prema našoj koži. Cilj je zračiti toplinu i potaknuti znojenje. Ta kombinacija snižava našu tjelesnu temperaturu", objasnio je dr. Singh. Međutim, ovaj proces ima i nuspojave. Budući da se veća količina krvi preusmjerava prema koži, smanjuje se volumen krvi koji cirkulira prema unutarnjim organima.

"Što to znači? Manje krvi dolazi do bubrega, pa manje mokrite. Manje krvi dolazi do mozga, zbog čega se možete osjećati pomalo ošamućeno i dekoncentrirano", dodao je. Smanjeni protok krvi u želucu također može dovesti do gubitka apetita. U kombinaciji s pojačanim znojenjem, sve to drastično povećava rizik od dehidracije, zbog čega je ključno unositi dovoljno tekućine.

Poseban oprez za kronične bolesnike

Iako vrućina utječe na sve, osobe koje uzimaju određene lijekove izložene su znatno većem riziku. Dr. Singh naglasio je da se to posebno odnosi na lijekove za krvni tlak, dijabetes, ADHD, kao i na neke antibiotike i antipsihotike.

Lijekovi za tlak i diuretici

"Želim posebno istaknuti one koji uzimaju diuretike, poznate i kao 'tablete za vodu', te lijekove za krvni tlak. Kod vas je rizik od dehidracije znatno veći", upozorio je liječnik. Diuretici potiču izlučivanje tekućine i soli iz organizma, što u kombinaciji s pojačanim znojenjem može brzo dovesti do opasnog manjka tekućine i neravnoteže elektrolita. Neki lijekovi, poput ACE inhibitora, mogu čak prikriti osjećaj žeđi, što dodatno povećava rizik.

Terapija za dijabetes i ADHD

Pacijenti s dijabetesom koji koriste inzulin moraju biti posebno pažljivi. "Zbog širenja krvnih žila pri visokim temperaturama, inzulin se može apsorbirati brže nego inače. To povećava rizik od hipoglikemije, odnosno naglog pada razine šećera u krvi", objasnio je dr. Singh. Simptomi hipoglikemije, poput znojenja i vrtoglavice, mogu se lako zamijeniti sa simptomima iscrpljenosti zbog vrućine, što zahtijeva dodatan oprez.

S druge strane, lijekovi koji se koriste u terapiji ADHD-a i neki antipsihotici mogu ometati sposobnost tijela da regulira vlastitu temperaturu, čineći osobu podložnijom pregrijavanju. S obzirom na to da je upotreba lijekova za ADHD u Europi u značajnom porastu, osobito među odraslima, ovo upozorenje relevantno je za sve veći broj ljudi.

Antibiotici i ostale terapije

Dr. Singh je također spomenuo da određeni antibiotici, poput doksiciklina, mogu učiniti kožu fotosenzitivnom, odnosno osjetljivijom na sunčevu svjetlost. Zbog toga se povećava rizik od opeklina, pa je nužna dodatna zaštita prilikom izlaganja suncu. Hormonski flasteri također mogu biti osjetljivi na temperaturu.

Ne podcjenjujte pravilno skladištenje lijekova

Osim što utječu na tijelo, visoke temperature mogu umanjiti ili čak uništiti djelotvornost samih lijekova. Većina lijekova trebala bi se čuvati na sobnoj temperaturi, do 25 Celzijevih stupnjeva, u hladnom i suhom prostoru.

"Lijekovi osjetljivi na temperaturu, poput inzulina ili adrenalinskih injekcija (EpiPen), tijekom toplinskog vala moraju se čuvati u hladnjaku. Isto vrijedi i za neke hormonske flastere te određene vrste antibiotika", savjetuje dr. Singh. Ako niste sigurni kako pravilno čuvati svoj lijek, najbolje je provjeriti upute o lijeku ili se posavjetovati s ljekarnikom. Nepravilno skladištenje može dovesti do toga da lijek izgubi učinkovitost upravo onda kada vam je najpotrebniji, što predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

Ovo upozorenje dolazi u vrijeme kada klimatske promjene postaju sve veća prijetnja javnom zdravlju. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je klimatske promjene jednom od najvećih prijetnji ljudskom zdravlju, a opasna kombinacija vrućine i lijekova samo je jedan od izazova s kojima se suočavamo.

Stoga je ključno da pacijenti budu svjesni rizika, ali i da ne prekidaju terapiju na svoju ruku. Ako ste zabrinuti zbog utjecaja vrućine na vaše zdravlje ili lijekove, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Pratite znakove toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, poput glavobolje, vrtoglavice, mučnine i ubrzanog pulsa, te na vrijeme potražite pomoć.

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