Bivši trener Plavih: 'Dinamo je bolji od Vikinga, ali ispao je samo zbog jednog'

Nakon što hrvatski prvak Dinamo nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka porazom od norveškog Vikinga u srijedu navečer, poznati hrvatski nogometni trener, bivši strateg Plavih Ilija Lončarević, za Net.hr detaljno analizira uzroke ispadanja. Bez ustručavanja, Lončarević ukazuje na ključne probleme u igri zagrebačke momčadi, od nedostatka koncentracije do taktičkih manjkavosti i individualnih pogrešaka.

'Ne možeš napraviti sedam grešaka'

Što se dogodilo u Stavangeru da Dinamo nije prošao u grupnu fazu Lige prvaka?

"Dogodilo se to da je Dinamo izgubio utakmicu 3-1 od Vikinga. Nema se što drugo dogoditi. Dogodilo se ono što je bilo vidljivo i opipljivo i u prvoj i u drugoj utakmici, a to je da je Viking stabilnija momčad od Dinama. Neću reći jača momčad, ali stabilnija u svojoj koheziji, u svom načinu razmišljanja. Samo to je Vikingu donijelo ulazak u glavnu fazu Lige prvaka, samo zbog toga je Dinamo ispao. Jednostavno, u toku 90 minuta Dinamo ima prevelike oscilacije da bi bio siguran da će pobijediti i kad je bolji suparnik. Sada kažem da je Dinamo bolja momčad, ali kad kažem momčad, onda je to kriva konstatacija. Dinamo nije momčad, a znate li zašto to tvrdim? Momčad ne može imati ovakve gafove i oscilacije kakve ima Dinamo", započeo je Lončarević, ističući kako su greške bile preskupe.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Da li su Dinamovi igrači u biti ponovili scenarij iz prve utakmice? Puno je bilo grešaka i poklona Vikinga za pobjedu.

"Utakmica se igra 90 minuta. Moraš biti koncentriran svih 90 minut. Ako napraviš tu i tamo jednu dvije greške ajde još nekako, ali ih ne možeš napraviti sedam ili ne znam koliko i to se osveti. Osvetilo se u prvoj utakmici, osvetilo se to i protiv Vikinga u uzvratu. Nema tu nekog prevelikog komentara, to je jednostavno tako, vrlo jednostavno i surovo".

Nevjerojatan napredak Norvežana

Norveška ima dva kluba u Ligi prvaka. Zar je norveški nogomet toliko bolji i bolje kotira i bolji od hrvatskih?

"Nije tolika razlika između hrvatskog i norveškog nogometa. To se dogodilo jer Dinamo nije prošao Viking, vrlo jednostavno. Ne treba tu puno filozofirati. Dinamo je trebao Vikinga pobijediti pa ne bi bila tolika razlika. Nije pobijedio i nema se tu što reći. Norvežanima treba čestitati na tome i ide se dalje".

Taktika je uvijek ista, a slabosti su očite

Kako vam je Marijo Kovačević postavio taktiku?

"Nema što postaviti taktiku. Taktika je u Dinamu uvijek ista, Igra se, nadigrava se. Nema neke druge druge alternative za to i to je to. Ako nadigravanje uspije dobro, ako ne uspije, izgubi se kao što se sad izgubilo, nema se sad tu što komentirati".

Dogodilo se ono što je bilo vidljivo i opipljivo i u prvoj i u drugoj utakmici, a to je da je Viking stabilnija momčad od Dinama. Neću reći jača momčad, ali stabilnija u svojoj koheziji, u svom načinu razmišljanja. Samo to je Vikingu donijelo ulazak u glavnu fazu Lige prvaka, samo zbog toga je Dinamo ispao. Ilija Lončarević.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Koje slabosti konkretno ima Dinamo?

"Nema kontinuiteta u svojem ustroju. Nema filozofije prave postavljene igre da bi imao kontinuitet do 90 minuta. Previše tu ishitrenih glava koji nisu do kraja složeni. I možda je to prekratko vrijeme, možda još uvijek selekcija nije do kraja napravljena, ali definitivno Dinamo nije momčad koja 90 minuta može biti u jednom ritmu, u jednom tempu, u jednoj sigurnosti. To je sigurno i to je to."

Stojković je imao najviše grešaka otkad je u Dinamu

Stojković je kvalitetan igrač, ali nije imao pomoć ostalih i nije mogao ništa.

"Cijela momčad je bila takva kakva je. Stojkovića pojedinačno se nema što komentirati. Stojković imao najviše grešaka otkada je ušao u prvu momčad Dinama. Griješio je puno i izgubio puno lopti. Imao je dvije šanse nije iskoristio i završena priča", zaključio je Ilija Lončarević.