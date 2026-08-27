Preko 60 požara hara Alžirom, neki su i podmetnuti: Vlasti najavile uhićenja

Najmanje dvanaest ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru, objavio je kasno u srijedu njegov ministar unutarnjih poslova Said Sajud.

Petero ljudi poginulo je u pokrajini Džidžel, četvero u Bedžaiji, a troje u Tizi Ouzuu, prenosi lokalni radio.

Foto: FETHI BELAID/AFP/Profimedia

Prema podacima civilne zaštite, u srijedu u 20 sati po lokalnom vremenu u Alžiru je i dalje bilo aktivno 69 požara, od čega 18 u Bedžaiji. Zbog vatre su zatvorene tri državne ceste koje povezuju istočne dijelove zemlje.

Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, pogoršanim čestim sušama i ekstremnim vrućinama. Gašenje vatre proteklih dana dodatno kompliciraju snažni vjetrovi, piše France Presse.

Foto: FETHI BELAID/AFP/Profimedia

Posljednjih godina u afričkoj državi požari su odnijeli nekoliko desetaka života, pritom uništivši tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, kao i brojne stambene objekte.

Vlasti su istaknule da su pojedini požari podmetnuti, pa najavile uhićenja osumnjičenih.