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IMA POGINULIH  /

Preko 60 požara hara Alžirom, neki su i podmetnuti: Vlasti najavile uhićenja

Preko 60 požara hara Alžirom, neki su i podmetnuti: Vlasti najavile uhićenja
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Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Petero ljudi poginulo je u pokrajini Džidžel, četvero u Bedžaiji, a troje u Tizi Ouzuu, prenosi lokalni radio

27.8.2026.
6:38
Hina
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
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Najmanje dvanaest ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru, objavio je kasno u srijedu njegov ministar unutarnjih poslova Said Sajud. 

Petero ljudi poginulo je u pokrajini Džidžel, četvero u Bedžaiji, a troje u Tizi Ouzuu, prenosi lokalni radio. 

Preko 60 požara hara Alžirom, neki su i podmetnuti: Vlasti najavile uhićenja
Foto: FETHI BELAID/AFP/Profimedia

Prema podacima civilne zaštite, u srijedu u 20 sati po lokalnom vremenu u Alžiru je i dalje bilo aktivno 69 požara, od čega 18 u Bedžaiji. Zbog vatre su zatvorene tri državne ceste koje povezuju istočne dijelove zemlje. 

Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, pogoršanim čestim sušama i ekstremnim vrućinama. Gašenje vatre proteklih dana dodatno kompliciraju snažni vjetrovi, piše France Presse. 

Preko 60 požara hara Alžirom, neki su i podmetnuti: Vlasti najavile uhićenja
Foto: FETHI BELAID/AFP/Profimedia

Posljednjih godina u afričkoj državi požari su odnijeli nekoliko desetaka života, pritom uništivši tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, kao i brojne stambene objekte.

Vlasti su istaknule da su pojedini požari podmetnuti, pa najavile uhićenja osumnjičenih.

PožariAlžir
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