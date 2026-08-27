Što je CIA radila u Moskvi? Čini se da je Kremlj dobio jasno upozorenje

Direktor CIA-e John Ratcliffe tijekom svog posjeta Moskvi upozorio je Rusiju da ne napada saveznike NATO-a, pišu u srijedu Wall Street Journal i Politico, pozivajući se na neimenovane izvore.

Ratcliffe je u utorak posjetio rusku prijestolnicu, no vrlo malo je poznato o sadržaju njegovih razgovora.

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Politico piše da je direktor američke obavještajne agencije upozorio protiv potencijalne eskalacije rata u Ukrajini koja bi uključivala istočne saveznike NATO-a u baltičkoj regiji. Također je pozvao Kremlj da smanji svoju vojnu i financijsku potporu Iranu, dodaje taj medij.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Ratcliffe otputovao u Moskvu na razgovore "između sigurnosnih službi", navode ruske agencije. Peskov, bliski suradnik Vladimira Putina, naglasio je da se ruski predsjednik nije sastao s Amerikancem.

Ovaj je posjet vjerojatno bio Ratcliffeov prvi odlazak u Moskvu u svojstvu direktora CIA-e. Posljednji poznati posjet čelnika CIA-e Rusiji dogodio se 2021. godine, kada je tadašnji direktor William Burns otputovao u Moskvu i sastao se s Putinom.

Burnsa je poslao tadašnji američki predsjednik Joe Biden kako bi pokušao spriječiti eskalaciju sukoba u Ukrajini.