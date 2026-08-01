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U stravičnoj nesreći poginulo 25 ljudi! Autobus se prevrnuo i završio u provaliji

U stravičnoj nesreći poginulo 25 ljudi! Autobus se prevrnuo i završio u provaliji
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Alžirska tijela nadležna za sigurnost cestovnog prometa navode da je prošle godine u prometnim nesrećama poginulo 3838 osoba

1.8.2026.
13:16
Tajana Gvardiol
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Najmanje 25 osoba je poginulo, a desetine su ozlijeđene u Alžiru nakon što se putnički autobus prevrnuo u petak u blizini obalnog grada Boumerdesa, istočno od glavnog grada Alžira, izvijestili su lokalni dužnosnici. Državna služba civilne zaštite objavila je da uzrok nesreće nije poznat. Ozlijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice, piše BBC.

U stravičnoj nesreći poginulo 25 ljudi! Autobus se prevrnuo i završio u provaliji
Foto: Hamza Zait/AFP/Profimedia

Alžirski premijer Sifi Ghrieb razgovarao je s pripadnicima hitnih službi tijekom posjeta mjestu nesreće, gdje se autobus mogao vidjeti prevrnut na dnu klanca. U zasebnoj nesreći u kolovozu prošle godine, autobus se srušio u blizini Alžira, pri čemu je poginulo 18 osoba, izvijestio je AFP.

U stravičnoj nesreći poginulo 25 ljudi! Autobus se prevrnuo i završio u provaliji
Foto: PPAgency/Sipa Press/Profimedia

U prosincu iste godine 14 osoba smrtno je stradalo kada se njihov autobus prevrnuo u južnoj regiji Bechar. Alžirska tijela nadležna za sigurnost cestovnog prometa navode da je prošle godine u prometnim nesrećama poginulo 3838 osoba, a više od 37.000 ih je ozlijeđeno.

AlžirAutobusna NesrećaAutobusProvalija
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