Hrvatska ponovno vesla među elitom: Sinkovići i četverac osvojili europske bronce

Hrvatski veslači Valent i Martin Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariće na Europskom prvenstvu koje se održava u talijanskom Vareseu.

Braća Sinković u velikom su finalu zauzela treće mjesto s vremenom 6:08.35. Naslov europskih prvaka pripao je srpskoj posadi koju čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, a cilj su prošli za 6:04.45. Srebrnu medalju osvojili su Španjolci Caetano Xose Horta Pombo i Rodrigo Romero s rezultatom 6:06.22.

Povratak Sinkovića u dvojac na pariće započeo je na prvom ovosezonskom Svjetskom kupu u Sevilli. Tamo su u kvalifikacijskoj skupini zauzeli četvrto mjesto te im je za samo jednu poziciju izmaknuo plasman u polufinale. Natjecanje su na kraju završili na 13. mjestu.

Već dva tjedna poslije u Plovdivu pokazali su potpuno drukčije izdanje. Sinkovići su osvojili zlato s vremenom 6:00.97, gotovo pet sekundi ispred najbližih suparnika. Tim su nastupom ostvarili najbolje vrijeme u povijesti Svjetskih kupova te se približili vlastitom najboljem svjetskom rezultatu od 5:59.72, koji drže još od 2014. godine.

Do medalje je u Vareseu stigao i hrvatski četverac, koji je osvojio broncu s vremenom 5:40.40. Hrvatski četverac na pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je u subotu broncu na Europskom prvenstvu koje se održava u Vareseu. Hrvatska posada u neizvjesnoj je završnici iza sebe ostavila Rumunjsku, koja je zauzela četvrto mjesto s rezultatom 5:40.64. Zlato su osvojili Nijemci s vremenom 5:37.21, dok je srebro pripalo Poljacima koji su utrku završili za 5:38.24.

Od ostalih hrvatskih predstavnika, braća Patrik i Anton Lončarić nastupila su u B finalu dvojca te zauzela posljednje mjesto s vremenom 6:37.79. David Šain veslao je u C finalu samca, u kojem je završio na trećoj poziciji s rezultatom 7:10.53.

Hrvatski veslači tako su europsku smotru u Vareseu obogatili s dvije brončane medalje, potvrdivši još jednom kontinuitet dobrih rezultata na velikim međunarodnim natjecanjima.