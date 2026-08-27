FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAMA SE POHVALILA /

Sin Blanke Vlašić ukrao pažnju na Instagramu: Troipolgodišnji Mondo pokazao neočekivani talent

Sin Blanke Vlašić ukrao pažnju na Instagramu: Troipolgodišnji Mondo pokazao neočekivani talent
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dječaka je naša proslavljena atletičarka dobila u studenom 2022. u braku s bivšim suprugom, belgijskim sportskim novinarom, Rubenom Van Guchtom

27.8.2026.
8:48
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42), nakon impresivne sportske karijere, danas uživa u obiteljskom životu, a najnovijom objavom na Instagramu otkrila je tko je zaslužan za njezine prekrasne fotografije s odmora. U glavnoj ulozi fotografa našao se njezin troipolgodišnji sin Mondo, koji je, sudeći po reakcijama, naslijedio talent za bilježenje posebnih trenutaka.

Blanka je s pratiteljima podijelila seriju fotografija koje prikazuju idiličan obiteljski odmor ispunjen avanturom. Na jednoj od fotografija pozira nasmijana pokraj golemog modela Tiranosaura Rexa, dok na drugoj stoji između jaja dinosaura, pokazujući da i u mirovini ne bježi od uzbuđenja.

Galerija otkriva da je obitelj posjetila i životinjski park, gdje je Blanka hranila jelene i alpake, a pozirala je i ispred nastambe sa slonovima. Ipak, ono što je objavu učinilo posebnom jest njezina opaska: "Zamolila sam svoje dijete da me malo fotka na odmoru". Taj "mali fotograf" je njezin sin Mondo, kojeg je dobila u studenom 2022. u braku s bivšim suprugom, belgijskim sportskim novinarom, Rubenom Van Guchtom.

Talent je naslijedio od mame

Mondov fotografski debi oduševio je Blankine pratitelje. Komentari su se nizali, a mnogi su pohvalili dječakov talent. "Bravo fotograf!!!", "Nadolazeći fotografski talent", samo su neke od pohvala. Jedan od komentara ističe: "Baš kao i njegova majka, tvoj sin ima puno talenta za mnoge stvari!", aludirajući na Blankinu svestranost. 

Osim obiteljskih trenutaka, Blanka je pokazala i da je i dalje u vrhunskoj formi. Fotografije na kojima vježba ravnotežu ili energično pozira u hotelskom hodniku podsjetnik su na njezinu sportsku disciplinu.

Blanka Vlašić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike