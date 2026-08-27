Sin Blanke Vlašić ukrao pažnju na Instagramu: Troipolgodišnji Mondo pokazao neočekivani talent

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42), nakon impresivne sportske karijere, danas uživa u obiteljskom životu, a najnovijom objavom na Instagramu otkrila je tko je zaslužan za njezine prekrasne fotografije s odmora. U glavnoj ulozi fotografa našao se njezin troipolgodišnji sin Mondo, koji je, sudeći po reakcijama, naslijedio talent za bilježenje posebnih trenutaka.

Blanka je s pratiteljima podijelila seriju fotografija koje prikazuju idiličan obiteljski odmor ispunjen avanturom. Na jednoj od fotografija pozira nasmijana pokraj golemog modela Tiranosaura Rexa, dok na drugoj stoji između jaja dinosaura, pokazujući da i u mirovini ne bježi od uzbuđenja.

Galerija otkriva da je obitelj posjetila i životinjski park, gdje je Blanka hranila jelene i alpake, a pozirala je i ispred nastambe sa slonovima. Ipak, ono što je objavu učinilo posebnom jest njezina opaska: "Zamolila sam svoje dijete da me malo fotka na odmoru". Taj "mali fotograf" je njezin sin Mondo, kojeg je dobila u studenom 2022. u braku s bivšim suprugom, belgijskim sportskim novinarom, Rubenom Van Guchtom.

Talent je naslijedio od mame

Mondov fotografski debi oduševio je Blankine pratitelje. Komentari su se nizali, a mnogi su pohvalili dječakov talent. "Bravo fotograf!!!", "Nadolazeći fotografski talent", samo su neke od pohvala. Jedan od komentara ističe: "Baš kao i njegova majka, tvoj sin ima puno talenta za mnoge stvari!", aludirajući na Blankinu svestranost.

Osim obiteljskih trenutaka, Blanka je pokazala i da je i dalje u vrhunskoj formi. Fotografije na kojima vježba ravnotežu ili energično pozira u hotelskom hodniku podsjetnik su na njezinu sportsku disciplinu.