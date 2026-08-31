Ministar pjevao Thompsona s tisućama, a onda poručio: 'Ostavimo tu kletvu jednom zauvijek'

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić (39) bio je među desecima tisuća ljudi koji su u subotu navečer stigli u Vukovar na veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona. Dio atmosfere podijelio je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je objavio snimku na kojoj uglas s publikom pjeva Thompsonove pjesme ali je i poslao jasnu poruku o gradu iz kojeg dolazi.

Vlajčić, koji je rodom iz Vukovara, uz snimku je poslao i emotivnu poruku o svom gradu. Istaknuo je kako je te večeri prije svega bio Vukovarac te se osvrnuo na sve ono što je njegov grad prošao tijekom povijesti. "Moj se grad nagledao stvarnih prijetnji, ovdje svi jako dobro znamo što su mržnja, nasilje i strah. Zbog svega što smo prošli danas smo toliko ponosni na sve što smo postigli", napisao je ministar.

Posebno se osvrnuo na kritike koje su se pojavile uoči koncerta te poručio: "Zato mi teško pada kada se o koncertu u Gradu Heroja govori kao o nečemu čega bi se Vukovar trebao bojati ili sramiti", poručio je Vlajčić. "Predugo nas kroz povijest prati ta naša nesretna navika da sami utišavamo svoje i jedni drugima određujemo koliko glasno smijemo voljeti Hrvatsku. Ostavimo tu kletvu jednom zauvijek iza sebe", napisao je a svoju objavu zaključio je tekstom Thompsona: "Večeras u Vukovaru pjevat ćemo, ljudi!"