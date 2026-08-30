Hrgović je prvak svijeta, a od države će dobiti - ništa: Ministarstvo nam otkrilo razlog

Filip Hrgović ostvario je najveći uspjeh profesionalne karijere nakon što je u londonskoj O2 Areni svladao Mosesa Itaumu i osvojio upražnjeni IBF pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Hrvatski boksač tako je stigao do jednog od najprestižnijih naslova u profesionalnom boksu, no postavilo se pitanje donosi li mu taj uspjeh i pravo na novčanu nagradu od države.

Tim smo povodom Ministarstvu turizma i sporta poslali upit pripada li naslov svjetskog prvaka po IBF verziji među sportska postignuća koja se nagrađuju prema važećem pravilniku te, ako pripada, koliki bi iznos Hrgović mogao dobiti.

Hrgović od države, prema pravilniku, neće dobiti ništa

Iz Ministarstva su nam pojasnili kako profesionalne boksačke organizacije poput IBF-a nisu obuhvaćene sustavom državnog nagrađivanja. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Sustav nagrađivanja sportaša za vrhunska sportska postignuća sukladno Zakonu o sportu i Pravilniku o izmjeni Pravilnika o dodjeli državne nagrade za sport Franjo Bučar i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća te Nomenklaturi sportova koju donosi Hrvatski olimpijski odbor sukladno Zakonu o sportu, može prepoznati samo jednu međunarodnu federaciju na europskoj i svjetskoj razini čija natjecanja su ujedno i dio sustava kvalifikacija za olimpijske igre ukoliko se, kao u boksu, radi o olimpijskom sportu.

Tako da se u boksu, kao i u svim drugim sportovima, nagrađuju samo medalje na službenim europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim igrama. Sportovi koji imaju više odvojenih federacija, kao u slučaju profesionalnog boksa, nisu dio sustava nagrađivanja sukladno Zakonu o sportu i navedenom Pravilniku“, odgovorili su nam iz Ministarstva.

2016. godine za brončanu na OI dobio oko 6000 eura

Pojednostavljeno, Hrgoviću za osvajanje IBF-ova svjetskog naslova ne pripada državna novčana nagrada prema tom pravilniku. Razlog nije vrijednost njegova sportskog uspjeha, nego činjenica da profesionalni boks i njegovi različiti svjetski savezi nisu uključeni u sustav nagrađivanja na isti način kao natjecanja pod okriljem međunarodne federacije priznate unutar olimpijskog sustava.

Zanimljiva je stoga usporedba s Hrgovićevom brončanom medaljom s Olimpijskih igara. Takvo je odličje obuhvaćeno državnim sustavom nagrađivanja, dok naslov profesionalnog svjetskog prvaka po IBF verziji, bez obzira na njegovu težinu i prestiž u boksačkom svijetu, prema važećim pravilima nije.

Podsjetimo, Filip Hrgović je od Republike Hrvatske 2016. godine dobio službenu novčanu nagradu u iznosu od 46.000 kuna (današnjih 6.105,25 eura) za osvojenu brončanu medalju u superteškoj kategoriji na Olimpijskim igrama u Riju.