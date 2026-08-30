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JEDINI ČOVJEK KOJI GA JE POBIJEDIO /

Hrgovićev stari krvnik gledao je što radi Itaumi, a onda mu javno odao veliko priznanje

Hrgovićev stari krvnik gledao je što radi Itaumi, a onda mu javno odao veliko priznanje
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Daniel Dubois dobro poznaje hrvatskog teškaša iz njihova međusobnog okršaja, a nakon pobjede nad Mosesom Itaumom imao je jasnu poruku.

30.8.2026.
10:15
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Daniel Dubois vrlo dobro zna što znači dijeliti ring s Filipom Hrgovićem, ali potencijalni revanš dvojice teškaša zasad će morati pričekati. Britanac trenutačno ima druge prioritete, a među njima je i dogovoreni revanš protiv Fabija Wardleyja, koji bi se trebao održati u listopadu.

Dubois i Wardley pojavili su se zajedno u ringu uoči meča Hrgović – Itauma, gdje su dodatno najavili svoj novi obračun. Zbog toga eventualni drugi susret Duboisa i Hrgovića još nije na dnevnom redu.

Njih dvojica već imaju zajedničku povijest. Borili su se u lipnju 2024. godine u Rijadu, a Dubois je tada slavio prekidom nakon osme runde zbog teških posjekotina na Hrgovićevu licu. Bio je to prvi poraz hrvatskog teškaša u profesionalnoj karijeri.

Nakon Hrgovićeve velike pobjede protiv Mosesa Itaume, aktualni WBO prvak svijeta razgovarao je za Seconds Out i odmah odao priznanje svom bivšem protivniku.

„Pobijedio je bolji boksač. Znao sam da Hrgović to ima u sebi. On je tvrd borac“, rekao je Dubois.

Kratka je to, ali vrlo značajna poruka čovjeka koji Hrgovićevu snagu, izdržljivost i karakter poznaje iz prve ruke.

Dubois je i prije borbe upozoravao da Itaumu očekuje potpuno drukčiji izazov od svega s čime se dotad susreo. Hrgovića je opisivao kao iskusnog, čvrstog i kvalitetnog borca koji može ozbiljno ugroziti mladog Britanca.

Na kraju se pokazalo da je njegova procjena bila vrlo precizna.

Zanimljivo, boksački uspješnu večer imala je i Duboisova sestra Caroline. Ona je 29. kolovoza 2026. u Birminghamu jednoglasnom odlukom sudaca svladala Amerikanku Ameliju Moore rezultatom 99-90, 99-90 i 98-91.

Dubois je tijekom meča Moore poslala na pod u petoj rundi te uvjerljivo obranila svoje WBC, WBO i Ring Magazine naslove u lakoj kategoriji, zadržavši neporaženi status.

Nakon borbe uslijedio je i verbalni okršaj uz konopce s bivšom apsolutnom prvakinjom Alycijom Baumgardner, čime je dodatno podgrijana mogućnost njihova velikog međusobnog dvoboja tijekom 2027. godine.

Daniel DuboisBoksFilip Hrgović
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