Rodila blizance različitih roditelja: Surogat trudnoća poklopila se s prirodnom

Žena iz Queenslanda rodila je prošle godine blizance s različitim biološkim roditeljima, što se smatra prvom takvom situacijom u Australiji, toliko rijetkom da je državni zakoni o surogatstvu nisu predviđali.

Žena, čiji je identitet u sudskoj presudi ostao anoniman, neplanirano je zanijela prirodnim putem otprilike u isto vrijeme kada je primila IVF transfer embrija u sklopu dogovora o surogatstvu s drugim parom. Oboje djece rođeno je istog dana u studenom 2025. carskim rezom. Oko roditeljstva djece nije bilo nikakvog spora – oba djeteta su proteklih deset mjeseci odvojeno odgajali njihovi biološki roditelji.

Međutim, ova je situacija zahtijevala složen postupak pred sudom za djecu u Queenslandu jer su pravila o surogatstvu napisana tako da zabranjuju situacije u kojima se razdvajaju "rođena braća i sestre" proizašli iz surogat-trudnoća.

Sud je na kraju presudio da su djeca, iako su bila "gestacijski blizanci", pravno gledano nisu smatrana "rođenom braćom i sestrama" u smislu zakona o surogatstvu, te je donio odluku kojom je službeno potvrđeno roditeljstvo bioloških roditelja. Prema presudi, uključeni parovi sklopili su sporazum o "altruističkom" surogatstvu nakon što su ih povezali zajednički prijatelji.

Blizanačka trudnoća imat će trajan značaj za djecu

Jedan par, u sudskoj presudi označen pod inicijalima BNJ i DRJ, nije mogao začeti dijete prirodnim putem jer BNJ ima medicinsko stanje zbog kojeg je rođena bez maternice. Upoznali su DZ i FZ, koji su već imali petero djece. DZ je pristala postati surogat-majka, a embrij joj je umetnut putem izvantjelesne oplodnje (IVF) u travnju 2025. godine, piše The Guardian.

Otprilike dva tjedna kasnije, ultrazvukom je utvrđeno da DZ nosi dva ploda. Naknadno testiranje otkrilo je da je jedno dijete, djevojčica, biološko dijete para BNJ i DRJ, dok je drugo dijete, dječak, biološko dijete para DZ i FZ. Dječak je bio "začet odvojeno od postupka umetanja embrija i to prirodnim putem, bez medicinske pomoći".

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"DZ i FZ u to vrijeme nisu namjeravali začeti dijete, međutim to nikako ne sugerira da dijete kod njih nije voljeno i željeno", navodi se u sudskoj presudi. Ranije ove godine, uključene strane angažirale su neovisnog savjetnika kako bi izradio izvješće za potrebe sudskog postupka, koje je bilo nužno kako bi se službeno utvrdilo da su BNJ i DRJ roditelji djevojčice.

U izvješću je istaknuta "potencijalna važnost činjenice da su djeca rođena iz blizanačke trudnoće te da će takav odnos vjerojatno imati trajan emocionalni i razvojni značaj za oboje djece tijekom vremena, bez obzira na to što se odgajaju u odvojenim kućanstvima".

Djeca će odrastati poznajući jedno drugo

Obje su obitelji rekle savjetniku kako namjeravaju da djeca "odrastaju poznajući jedno drugo te da budu odgajana uz razumijevanje svog mjesta unutar šire obiteljske mreže, prilagođeno njihovoj dobi".

"Uključene strane također su pokazale zajedničko razumijevanje da će otvorenost i iskrenost u pogledu podrijetla i roditeljstva djevojčice s vremenom biti u njezinom najboljem interesu", navodi se u presudi.

Sutkinja Jodie Woodridge KC razmatrala je sprječavaju li je zakonske odredbe Zakona o surogatstvu u Queenslandu da donese odluku o utvrđivanju roditeljstva koja se odnosi na djevojčicu. Prema tom zakonu, sud ne može donijeti odluku o roditeljstvu za samo jednog "biološkog brata ili sestru", što je pojam definiran kao "brat ili sestra djeteta koje je rođeno kao rezultat iste trudnoće".

Ako su blizanci rođeni kao rezultat surogat-trudnoće, svaka odluka o roditeljstvu mora se odnositi na oba djeteta "i na iste namjeravane roditelje". Sutkinja Woodridge presudila je da "u jedinstvenim okolnostima koje predstavlja ovaj slučaj" dječak i djevojčica nisu biološki brat i sestra u tom pravnom smislu te da zakon ne sprječava donošenje odluke koju su zatražila oba para roditelja.

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