Malo tko zna za sestru Filipa Hrgovića: Nekad je boksala, a danas gradi drugačiju karijeru

Nakon što je Filip Hrgović (34) u Londonu ostvario najveći uspjeh karijere i postao svjetski prvak, slavlje se iz publike preselilo i u ring. Među njegovim najbližima koji su s njim podijelili veliki trenutak bila je i mlađa sestra Marta Hrgović, koja se inače ne pojavljuje u medijima.

Sretne trenutke podijelila je i na društvenim mrežama te kratko poručila: „Imamo svjetskog prvakaaa“.

Foto: Instagram Screenshot

Foto: Instagram Screenshot

Sportski geni utkani u obitelj

Marta je odrasla u brojnoj obitelji u Sesvetama. Filip je jedno od petero djece, a uz Martu ima još jednu sestru te dvojicu braće. Da sport u obitelji Hrgović nije bio rezerviran samo za Filipa, govori i činjenica da su boksačke rukavice svojedobno navukli i njegovi mlađi brat Matija i Marta. Filip je ranije govorio kako je Matija bio iznimno talentiran, dok je Marta u boksu stigla do titule doprvakinje Hrvatske.

Ipak, Marta je ring s vremenom zamijenila potpuno drugačijim svijetom. Ljubav prema šminkanju i beauty industriji odvela ju je prema profesionalnom make-upu i trajnoj šminki, a danas ima i vlastiti posao. Njezin MH Studio u Sesvetama osnovan je 2022. godine, a registriran je za kozmetičke usluge i uljepšavanje.

Posebno se posvetila permanentnom make-upu, među ostalim puder obrvama, a danas svoje znanje prenosi i drugima kroz edukacije. Da je u tom poslu izgradila ime potvrđuju i objave drugih beauty profesionalaca koji upravo kod Marte dolaze na usavršavanja.

Iako ju je profesionalni put odveo daleko od boksačkog ringa, Marta očito nije izgubila povezanost sa sportom koji je obilježio njezinu obitelj. Na društvenim mrežama redovito pokazuje da je i dalje fizički aktivna te da liniju i zdravlje održava treninzima.