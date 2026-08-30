Od Zagreba do Nizozemske i natrag: Ovom SUV-u je teško naći manu, a pogledajte cijenu

2700 kilometara, nekoliko država, desetci sati za volanom i jedan automobil koji je na kraju ispao puno bolji suputnik nego što smo očekivali. Geely Starray EM-i Max od Zagreba do Tilburga i natrag nije imao nimalo lagan zadatak, ali upravo je na tako dugom putovanju pokazao svoje najbolje, ali i nekoliko slabijih strana.

>>> U velikoj galeriji pogledajte sve detalje i cijenu Geely Starray EM-i <<<

Na autocestama Njemačke, u gradovima Nizozemske i tijekom dugih sati vožnje imali smo dovoljno vremena upoznati ga u gotovo svim mogućim situacijama. Od udobnosti i prostora, preko potrošnje i ponašanja pri 130 km/h, pa sve do sustava pomoći vozaču i praktičnosti u svakodnevnoj vožnji.

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I nakon svega, najveće iznenađenje nije bila neka spektakularna brojka. Bio je to osjećaj nakon povratka u Zagreb – nismo izašli iz automobila potpuno iscrpljeni i sretni što je put završio. Upravo suprotno, Starray je pokazao da je stvoren za duga putovanja.

>>> U velikoj galeriji pogledajte sve detalje i cijenu Geely Starray EM-i <<<