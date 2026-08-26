Ovaj SUV nas je odvezao do Nizozemske i natrag: Nakon 2700 km znamo koliko zapravo vrijedi

Kada vam netko kaže da ćete sjesti u automobil i odraditi više od 2700 kilometara, od Zagreba do nizozemskog Tilburga i natrag, prva pomisao vjerojatno nije: 'Super, jedva čekam.' Više je nešto u stilu: 'Dobro, a gdje je najbliži fizioterapeut?'

Mi smo ipak odlučili napraviti upravo to. Ključeve smo povjerili Geelyju Starray EM-i Max, plug-in hibridu koji na papiru pokušava spojiti najbolje od dva svijeta – električnu vožnju u gradu i benzinsku izdržljivost kada treba prevaliti ozbiljnu kilometražu.

Foto: Bojan Terglav

Nakon desetaka sati provedenih u automobilu, autocesta, gradova, gužvi, njemačkih ograničenja i nizozemskih biciklista, odgovor je prilično jednostavan: Starray nas je ugodno iznenadio.

I to nekoliko puta.

Foto: Bojan Terglav

Kinez koji nije baš 'samo još jedan Kinez'

Prije nego što zaronimo u mehaniku i elektroniku, važno je znati tko stoji iza imena Geely. Mnogi će odmahnuti rukom na spomen još jednog kineskog proizvođača, ali Geely nije "još jedan". Štoviše, daleko je od anonimnog kineskog proizvođača koji je jučer otvorio tvornicu i danas odlučio osvojiti Europu. Riječ je o automobilskom divu, gigantu koji je osnovan još 1997. godine i koji je u međuvremenu postao vlasnik ili ključni dioničar nekih od najcjenjenijih europskih marki. Govorimo o Volvu, Polestaru, Lotusu i Smartu.

Da, dobro ste pročitali. Ista tvrtka koja proizvodi naš testni Starray zadužena je i za budućnost švedske sigurnosti i britanske sportske agilnosti. To saznanje odmah mijenja perspektivu.

Ovo nije start-up koji pokušava probiti led, već etablirani igrač s ogromnim resursima, znanjem i, očito, ambicijom da postane globalna sila.

Foto: Bojan Terglav

Prostranost kao glavni adut

Starray je pritom prilično velik SUV – dug je 4,74 metra i širok više od 1,9 metara. Dizajnom vjerojatno neće izazvati prometnu nesreću zbog toga što će se svi okretati za njim, ali izgleda moderno i dovoljno atraktivno. Prava predstava počinje tek kada otvorite vrata.

Jer unutra ima prostora. I to ozbiljno puno prostora.

Stražnja klupa bez problema može ugostiti i vrlo visoke putnike, a ravan pod dodatno olakšava smještaj troje ljudi. Prtljažnik od 528 litara progutao je našu prtljagu bez ikakvog pregovaranja, dok se preklapanjem sjedala dobiva čak 2065 litara prostora.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Ukratko, ako ste od onih koji na put nose pola kuće 'za svaki slučaj', Starray bi vam mogao biti dobar prijatelj.

Materijali i završna obrada izgledaju bolje nego što djeluju pod prstima. Kabina vizualno ostavlja dojam više klase, sjedala su mekana, grijana i ventilirana te su se na dugom putovanju pokazala vrlo udobnima. Jedino nam nije jasno zašto nema lumbalne potpore.

Nakon 14 sati vožnje u povratku, uz tek nekoliko zaustavljanja zbog goriva i toaleta, nismo stigli u Zagreb potpuno slomljeni. Ali s dodatnom lumbalnom podrškom bilo bi još bolje. Ovako je dosta patila trtica i donji dio leđa.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Struja vodi glavnu riječ

Starray EM-i Max koristi 1,5-litreni benzinski motor sa 99 KS i elektromotor od 217 KS, dok ukupna snaga sustava iznosi 262 KS. Do 100 km/h stiže za oko osam sekundi.

Ali brojke zapravo ne govore cijelu priču. Ovo se više ponaša kao električni automobil koji sa sobom nosi benzinski agregat nego kao klasični hibrid.

Baterija od 18,4 kWh omogućuje do 83 kilometra električne vožnje. Podržano je i DC punjenje, pa se baterija od 30 do 80 posto može napuniti za otprilike 20 minuta.

Nama se, međutim, na ovom putovanju dogodilo nešto pomalo paradoksalno: automobil uopće nismo morali puniti.

U hibridnom načinu rada Starray regenerativnim kočenjem i radom motora sam nadopunjava bateriju, pa se ona tijekom vožnje vrlo brzo vratila na oko 70 posto. Po Tilburgu smo zato uglavnom vozili na struju, što je imalo itekako smisla jer su ograničenja brzine uglavnom između 30 i 50 km/h.

Foto: Bojan Terglav

A onda smo krenuli na autocestu

Tu je Starray pokazao zašto plug-in hibrid može biti zanimljiva kombinacija.

Na autocesti je vrlo udoban, tih i opušten. Pri 130 km/h nema pretjerane buke, a ovjes vrlo dobro upija neravnine. Istina, zbog mekšeg ovjesa karoserija se u određenim situacijama zna malo zaljuljati. Kao da se cesta pretvorila u vrlo blage valove.

Ali nakon kilometara i kilometara autoceste počnete to više cijeniti nego zamjerati.

Potrošnja je također bila ugodno iznenađenje. Tijekom putovanja kretala se od 4,4 pa do maksimalnih 8,4 l/100 km, dok se nakon pražnjenja baterije na autocesti prosjek vrtio oko 6,2 litre. Za SUV težak oko 1,8 tona to je sasvim respektabilno.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

S punim spremnikom od 51 litre i baterijom ukupni doseg prelazi 900 kilometara. To je posebno zanimljivo kada uzmete u obzir cijene goriva na našem putu. U Austriji i Nizozemskoj litra benzina bila je oko 2,20 eura, dok je u Njemačkoj Eurosuper 95 u jednom trenutku dosezao čak 2,72 eura. Tada svaki dodatni kilometar bez točenja počinje izgledati posebno lijepo.

Jedina stvar koja kvari inače uglađenu priču jest benzinski motor kada od njega zatražite maksimum. Tada se javlja nešto grublji zvuk koji više podsjeća na kosilicu nego na sofisticirani pogonski sklop. Srećom, to nije nešto što ćete slušati cijelo vrijeme.

Ogroman ekran

Centralno mjesto u kabini zauzima ogroman, 15,4-inčni zaslon osjetljiv na dodir. Grafika je oštra, a odziv brz. Očito je da u Geelyju prate povratne informacije korisnika, jer su neke od čestih zamjerki na moderne automobile ovdje riješene.

Foto: Bojan Terglav

Tako sada imate izdvojene fizičke tipke za jačinu i brzinu ventilacije te kontrolu glasnoće, smještene praktički ispod desne ruke na središnjoj konzoli. I to je potez koji pozdravljamo. Jer nije svaka funkcija zaslužila vlastiti podizbornik.

Foto: Bojan Terglav

Kamera od 360 stupnjeva također je odlična. Slika je vrlo jasna, a senzori prilično precizno procjenjuju koliko vam je centimetara ostalo do prepreke. Iako Starray izgleda kao ozbiljan komad automobila, zapravo je iznenađujuće jednostavan za manevriranje po uskim ulicama i garažama. Volan je lagan, što odgovara karakteru automobila, premda bi povratna informacija s ceste mogla biti nešto bolja.

Foto: Bojan Terglav

ADAS? Ovdje imamo dobru vijest

Iako Geely tvrdi da je ovjes dorađen uz pomoć stručnjaka iz Lotusa, Starray nije automobil za dinamičnu vožnju. No, to je za obiteljski SUV očekivano. Ono što je bilo neočekivano jest koliko su sustavi za pomoć vozaču (ADAS) dobro podešeni.

Adaptivni tempomat i sustav za održavanje vozne trake su izvrsni – automobil vas drži u sredini, bez cukanja ili naglog povlačenja u stranu, i zadana se brzina uredno održava. Najbolje od svega, ako vam se neki od sustava ne sviđa ili vas ometa, možete ga vrlo jednostavno isključiti.

Pritiskom na ikonu "drive setup" na zaslonu otvara se izbornik u kojem odaberete što želite ostaviti upaljeno, a što ugasiti, stisnete OK i nastavljate uživati u vožnji. Nakon 2700 kilometara upravo je taj osjećaj sigurnosti bio jedan od dojmljivijih elemenata automobila.

Foto: Bojan Terglav

A koliko zapravo troši?

Na našem putovanju vidjeli smo sve od 4,4 do 8,4 litre na 100 kilometara, ovisno o uvjetima vožnje, brzini i stanju baterije.

To je posebno dobar rezultat ako uzmemo u obzir da smo veliki dio puta proveli na autocesti. Starray nije mali gradski crossover, nego poprilično velik SUV koji je bez problema odradio Zagreb – Tilburg – Zagreb. I pritom nam nije bilo potrebno tražiti punjač svakih nekoliko sati.

To je možda i najveća prednost ovakvog plug-in hibrida: ako imate gdje puniti, možete svakodnevno voziti gotovo kao električni automobil. Ako nemate, automobil i dalje funkcionira kao klasičan hibrid i nastavlja put.

Foto: Bojan Terglav

Geely koji nitko ne prepoznaje

Na putovanju se dogodila još jedna zanimljiva stvar. U Njemačkoj i Nizozemskoj gotovo nismo vidjeli nijedan Geely. Zato su ljudi gledali u Starray kao da je upravo sletio s Marsa.

Najbolji trenutak dogodio se na jednoj benzinskoj postaji u Njemačkoj. Čovjek je doslovno obišao automobil, došao do stražnjeg dijela, pogledao oznaku i uzviknuo:

„Geely!”

Uslijedio je razgovor o automobilu, a posebno ga je iznenadilo kada smo mu rekli da se Geely već normalno prodaje u Hrvatskoj i da ne treba naručivati automobil iz Kine.

Kada je čuo koliko je kineskih marki već stiglo na naše tržište, zanimanje je samo dodatno poraslo.

Foto: Bojan Terglav

I što na kraju reći?

Nakon više od 2700 kilometara teško je pronaći neku veliku zamjerku. Da, benzinski motor nije najtiši kada ga stisnete do kraja, a volan bi mogao dati više povratnih informacija. I nedostaje nam ta lumbalna podrška.

Ali to su uglavnom stvari koje počinjete tražiti tek kada pokušavate pronaći nešto što vam se ne sviđa.

Jer kada sve zbrojimo, Starray EM-i Max je izuzetno prostran, udoban i siguran SUV s vrlo zanimljivim pogonom, respektabilnom potrošnjom, odličnim audio sustavom i više nego pristojnim električnim mogućnostima.

Foto: Bojan Terglav

A audio sustav zaslužuje posebnu pohvalu. Šesnaest zvučnika i pojačalo od 1000 W proizvode zvuk koji je toliko čist i snažan da ćete možda poželjeti još malo produžiti put. Čisto da pjesma završi.

Foto: Bojan Terglav

I upravo tu dolazimo do najvećeg komplimenta koji mu možemo dati: nakon 2700 kilometara nismo imali osjećaj da smo preživjeli test. Imali smo osjećaj da smo se vratili s putovanja.

Za automobil koji dolazi iz marke koju mnogi još uvijek doživljavaju kao 'novog Kineza', to je poprilično ozbiljan rezultat.

Pogotovo kada pogledamo cijenu. Geely Starray EM-i Max uz promotivni popust od 7000 eura stoji 32.990 eura. Za taj novac dobivate velik SUV, 262 KS, plug-in hibridni pogon, vrlo bogatu opremu i mogućnost da na svakodnevnim rutama velik dio vremena vozite na struju, a na dugim putovanjima jednostavno nastavite dalje.

Je li savršen? Nije.

Ali nakon 2700 kilometara možemo reći nešto puno zanimljivije: Starray EM-i Max više nije automobil koji treba opravdavati zato što je kineski. Treba ga uspoređivati s europskom konkurencijom – i tu postaje vrlo zanimljiv.