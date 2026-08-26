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POJAVILA SE TEORIJA /

Misterij na plaži: Golemi crni objekt nasukao se i iznenadio brojne kupače

Misterij na plaži: Golemi crni objekt nasukao se i iznenadio brojne kupače
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Foto: Screenshot X/ Local Team

Pojava neobičnog predmeta ubrzo je privukla pozornost brojnih kupača. Mnogi su fotografirali gigantski cilindar, a fotografije su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama

26.8.2026.
10:50
danas.hr
Screenshot X/ Local Team
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Misteriozan objekt na plaži iznenadio je kupače u talijanskom Alassiju u Liguriji. Crni cilindar, koji je stigao iz mora, nasukao se u blizini mola, a njegovo podrijetlo još uvijek nije potvrđeno.

Pojava neobičnog predmeta ubrzo je privukla pozornost brojnih kupača. Mnogi su fotografirali gigantski cilindar, a fotografije su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama.

Nitko od kupača niti plovila zatečenih u tom području nije stradao te nije zabilježena nikakva šteta.

Pojavila se teorija

Na teren su izašli pripadnici Lučke kapetanije, Obalne straže i lokalne policije Alassija, koji su osigurali područje. 

Na društvenim se mrežama pojavila teorija kako bi se moglo raditi o bokobranu koji se proteklih dana odlomio u luci Vado Ligure, nakon čega su ga morske struje odvukle sve do zapadnog dijela pokrajine Savona.

Radi se, prema teorijama, o zaštitnoj konstrukciji koja služi za ublažavanje udara i sprječavanje oštećenja trupa. 

Ipak, u ovom trenutku nema službenih potvrda pa će kupači još neko vrijeme morati pričekati odgovor na pitanje odakle je stigao misteriozni predmet. 

ItalijaMisteriozni ObjektPlaža
komentara
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