Misterij na plaži: Golemi crni objekt nasukao se i iznenadio brojne kupače

Misteriozan objekt na plaži iznenadio je kupače u talijanskom Alassiju u Liguriji. Crni cilindar, koji je stigao iz mora, nasukao se u blizini mola, a njegovo podrijetlo još uvijek nije potvrđeno.

Pojava neobičnog predmeta ubrzo je privukla pozornost brojnih kupača. Mnogi su fotografirali gigantski cilindar, a fotografije su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama.

Nitko od kupača niti plovila zatečenih u tom području nije stradao te nije zabilježena nikakva šteta.

L'arrivo di un enorme cilindro nero trascinato dalla corrente verso la spiaggia di Alassio ha destato stupore tra i bagnanti. Il misterioso oggetto è in realtà un parabordo di una nave. pic.twitter.com/lWYoKUFeWU — Local Team (@localteamit) August 24, 2026

Pojavila se teorija

Na teren su izašli pripadnici Lučke kapetanije, Obalne straže i lokalne policije Alassija, koji su osigurali područje.

Na društvenim se mrežama pojavila teorija kako bi se moglo raditi o bokobranu koji se proteklih dana odlomio u luci Vado Ligure, nakon čega su ga morske struje odvukle sve do zapadnog dijela pokrajine Savona.

Radi se, prema teorijama, o zaštitnoj konstrukciji koja služi za ublažavanje udara i sprječavanje oštećenja trupa.

Ipak, u ovom trenutku nema službenih potvrda pa će kupači još neko vrijeme morati pričekati odgovor na pitanje odakle je stigao misteriozni predmet.