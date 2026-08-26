Misterij na plaži: Golemi crni objekt nasukao se i iznenadio brojne kupače
Pojava neobičnog predmeta ubrzo je privukla pozornost brojnih kupača. Mnogi su fotografirali gigantski cilindar, a fotografije su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama
Misteriozan objekt na plaži iznenadio je kupače u talijanskom Alassiju u Liguriji. Crni cilindar, koji je stigao iz mora, nasukao se u blizini mola, a njegovo podrijetlo još uvijek nije potvrđeno.
Pojava neobičnog predmeta ubrzo je privukla pozornost brojnih kupača. Mnogi su fotografirali gigantski cilindar, a fotografije su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama.
Nitko od kupača niti plovila zatečenih u tom području nije stradao te nije zabilježena nikakva šteta.
Pojavila se teorija
Na teren su izašli pripadnici Lučke kapetanije, Obalne straže i lokalne policije Alassija, koji su osigurali područje.
Na društvenim se mrežama pojavila teorija kako bi se moglo raditi o bokobranu koji se proteklih dana odlomio u luci Vado Ligure, nakon čega su ga morske struje odvukle sve do zapadnog dijela pokrajine Savona.
Radi se, prema teorijama, o zaštitnoj konstrukciji koja služi za ublažavanje udara i sprječavanje oštećenja trupa.
Ipak, u ovom trenutku nema službenih potvrda pa će kupači još neko vrijeme morati pričekati odgovor na pitanje odakle je stigao misteriozni predmet.