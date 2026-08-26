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'ZAGAĐUJU MORE' /

Nevjerojatni prizori iz Bibinja: 'Zagradili su dio plaže, zbog smrada je sve puno opasnih kukaca'

Nevjerojatni prizori iz Bibinja: 'Zagradili su dio plaže, zbog smrada je sve puno opasnih kukaca'
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Foto: Morski.hr

Čitatelj podsjeća kako je Komunalno redarstvo Općine Bibinje prema zakonskim odredbama dužno postupati i po anonimnim dojavama građana

26.8.2026.
9:26
danas.hr
Morski.hr
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Uredništvu portala Morski.hr javio se zabrinuti čitatelj iz Bibinja, koji je općinskim službama i javnosti uputio oštar apel zbog, kako navodi, sustavnog uništavanja i uzurpacije pomorskog dobra. 

Prema njegovu pismu, dio javne obale i mula na popularnoj lokaciji Padrele građen je improviziranim zaprekama. 

Na prilazima su postavljeni velika plastična bova i kamenje, čime se pješacima i kupačima otežava prolazak, a prostor koji po zakonu pripada svim građanima praktički pretvara u privatni posjed.

Upozorava na ekološki i zdravstveni problem

Osim uzurpacije javnog prostora, čitatelj upozorava i na ozbiljan ekološki i zdravstveni problem.

"Na istom mjestu namjerno se gomilaju trule smokve koje se bacaju izravno u more i po obali. To uzrokuje neugodan miris, zagađuje more, onečišćuje plažu i privlači opasne kukce. Time se izravno ugrožava sigurnost i zdravlje prolaznika, kupača te djece", stoji u prijavi.

Čitatelj podsjeća kako je Komunalno redarstvo Općine Bibinje prema zakonskim odredbama dužno postupati i po anonimnim dojavama građana. Od nadležnih se službi traži hitan izlazak na teren, uklanjanje prepreka s mola te zaustavljanje daljnjeg bacanja otpada i voća u more.

BibinjeJavna PovršinaPlaža
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