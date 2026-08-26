Jedan od najboljih HNL strijelaca ikad o privatnom biznisu: 'Vjerojatno se mičem iz svega'

Leon Benko, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i jedan od najboljih strijelaca u povijesti HNL-a sa ukupno 74 postignuta pogotka (17. mjesto vječne ljestvice strijelaca), u nogometnoj je mirovini pronašao novi izazov, građevinu. U razgovoru za serijal portala Net.hr "Karijera nakon karijere", otkrio je Leon Benko kako je slučajno ušao u poduzetničke vode, s kojim se problemima suočava te zašto razmišlja o izlasku iz posla koji je pokrenuo s velikim ambicijama.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Slučajan ulazak u poduzetništvo zbog korone i birokracije

Iako je cijeli život bio u nogometu, koji mu i danas, kako priznaje, nedostaje, Benko se nakon završetka karijere okrenuo obiteljskom životu i poslu u građevinskom sektoru. Na pitanje kako je uopće završio u tom poslu, odgovara da je sve bio splet okolnosti.

"Saupruga i ja vodimo privatnu firmu. Ušao sam u građevinu dok sam igrao za Varaždin u HNL-u i došla je stanka zbog korone. Splet okolnosti. Ušli smo u privatni obiteljski biznis slučajno, odlučili da bi mogli nešto svoje odraditi umjesto obiteljske kuće. Potom smo napravili projekt. Imali smo nekih ambicija kad je korona bila da nam drugi rade, međutim onda se to odužilo, dozvole građevinske i tako i onda smo se bacili praktički na glavu i otvorili smo privatnu firmu. Zaposlili smo radnike i tako krenuli sami raditi svoju zgradu i apartmane na moru. I sad smo na komercijali, sad radimo za druge. Naravno, kad pričam sad o biznisu, ne mogu a da ne kažem da mi nedostaje nogomet, ali toliko sam zatrpan poslom da ne stignem niti otići na neku nogometnu utakmicu i pratiti nogomet. Doduše, bio sam nakon dugo vremena na utakmici Varaždin i Rijeka i moram priznati da me odmah steglo u želucu. Godinama sam igrao nogomet, živio od nogometa, naravno da je nogomet dio mene, ali sad sam u nekim drugim pričama, poslovnim i obiteljskim. Posvećen sam obitelji, biznisu, to mi je prioritet. Moraš se pomiriti s tim da su godine tu, imam 42. i nogomet je iza mene. No, meni je u životu najbitnija obitelj, supruga i četvero djece. Za to se živi, za to se stvara i sve što radim u životu, radim za njih. Obitelj je sve", otvoreno priča Leon Benko.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zašto baš građevina?

"Pa evo baš zato, rekao sam vam, zbog spleta okonosti. Dali smo na građevinsku dozvolu u grad, međutim, to je sve i radi korone i nekih izbora kasnilo. Već sam rezervirao jednog izvođača koji će mi izvoditi radove, međutim kako je vrijeme promicalo, jednostavno, čovjek mora ići dalje. Čekali smo građevinsku dozvolu i onda se to produžilo u još dva-tri mjeseca. I zato smo rekli 'ništa, idemo se baciti na glavu pa ćemo krenuti raditi sami. Eto, tako je to ispalo. Slučajnost."

Problemi s naplatom i stresom: 'Bolje se maknuti'

Iako je posao krenuo s velikim entuzijazmom i u jednom trenutku zapošljavao gotovo 20 ljudi, gradeći vrtiće oko Varaždina, privatne kuće i vlastite apartmane u Cavtatu, zgradu za sebe. Benko priznaje da je realnost poslovanja u Hrvatskoj donijela brojne izazove. Problemi s naplatom, kašnjenja i stres naveli su ga na razmišljanje o povlačenju iz cijelog posla.

"Bili smo mi na 17-18 ljudi, međutim, sad smo to smanjili. Radili smo neke EU fondove. Mogu vam reći da je najbolje bilo kad smo radili za sebe. Sve ovo što je vani i ti EU fondovi, sve to kasni tako da, eto, polako se to bliži kraju. Jednostavno, djeca rastu, tu je i puno stresa i svakakvih gluposti, tako da jednostavno želim se posvetiti više obitelji, tako da ću se vrlo vjerojatno maknuti od toga. Svoje smo napravili tako da ćemo ići dalje sa nekim drugim stvarima. Kad ne ovisiš sam o sebi, kad ovisiš o drugima, nije to dobro niti obećavajuće, barem ne nama. Ima tu puno faktora. Nemam više živaca u smislu mog karaktera koji neke stvari ne može istrpiti. Vjerojatno ćemo u druge vode".

Znači, nije obećavajuće u građevini. Što vam smeta, spomenuli ste kašnjenje novca i dugove od strane fondova?

"Pa da, mislim sad da ne idem u dileme jer ne bi htio o tome detaljno govoriti ovako javno, ali jednostavno odradiš svoje, nisi plaćen na vrijeme, ulažeš svoje novce i dalje. Nije lako i onda se bolje maknuti ili ćemo se posvetiti opet svojim nekim projektima koje imamo, a imamo ih još dva-tri koje bi mogli odraditi... Ali, eto, sad baš gledam da li ćemo mi sami ili ćemo ići s drugim firmama".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Poruka sportašima: 'Karijera je prekratka, mislite na vrijeme'

Kakvu biste poruku poslali sportašima koji su na zalasku karijere?

"Nema tu puno... Jednostavno, karijera je prekratka i svaki sportaš treba na zalasku svoje karijere, barem bi trebao, misliti na to što će raditi nakon sportske karijere i s čime se baviti. Jednostavno, već prije kraja karijere se moraju već neke stvari odraditi, odnosno u glavi posložiti je to jako bitno. Jer, kad staneš i onda kreneš tražiti, ode vrijeme i novci. Treba jednostavno posložiti sve u glavi, što se može i normalno koliko imaš i kakvu karijeru imaš i sve ostalo, u kom smjeru možeš ići. Financijski i sve.. Puno je tu faktora, ali uglavnom, mora se nešto raditi. Neki idu za trenere, neki za menadžere, neki ovo, ono, jednostavno, sve ovisi kakav si karakter, koliko možeš i što možeš. Osobno, nisam ostao u nogometu i nakon nogometa jer se izdogađalo sve što sam vam naveo. Tako mi je bilo zapisano u zvijezdama, kako se ono kaže", zaključio je Leon Benko.

Iako mu nogomet i dalje nedostaje, Benko je jasno dao do znanja da je danas obitelj njegov apsolutni prioritet. Svoje je u građevini, kaže, napravio, a izazovi i problemi s kojima se susreo samo su ga usmjerili prema novim planovima u kojima će obitelj i mirniji život biti na prvom mjestu.