Proširila se stravična snimka iz Mokošice: Maloljetnici aktivirali eksplozivnu napravu i sve prenosili uživo

Stravičan video na kojem skupina maloljetnika aktivira eksplozivnu napravu u Mokošici širi se društvenim mrežama. Snimka je nastala na području Tamarića, a cijeli su događaj maloljetnici prenosili na TikToku, piše Dubrovački dnevnik.

Na snimci se vidi nekoliko djece kako se igraju s eksplozivnom napravom koju su, prema navodima uz video, sami izradili. Nakon toga je aktiviraju, dok sve istodobno snimaju i prenose na društvenim mrežama.

U trenutku detonacije jedan od dječaka nalazi se opasno blizu naprave. Nakon eksplozije njegovi prijatelji komentiraju kako je stajao preblizu i pritom se smiju, što dodatno pokazuje koliko nisu bili svjesni ozbiljnosti situacije.

Srećom, nitko od maloljetnika nije ozlijeđen. No posljedice su mogle biti puno ozbiljnije. Eksplozivna naprava mogla je prouzročiti teške ozljede, a nije se mogao isključiti ni smrtni ishod.

Stanovnici već tjednima čuju detonacije

Video je u međuvremenu privukao velik broj pregleda i proširio se društvenim mrežama. Posebno zabrinjavaju reakcije u komentarima, gdje dio njihovih vršnjaka prati snimku i pozdravlja ovakvo ponašanje umjesto da upozori na njegovu opasnost.

Stanovnici Mokošice već se neko vrijeme žale na narušavanje javnog reda i mira. Kako navode, posljednjih se tjedana, osobito u večernjim satima, na području naselja mogu čuti detonacije, prenosi Dubrovački dnevnik.

Snimka je tako ponovno otvorila pitanje opasnog ponašanja maloljetnika i mogućih posljedica izazivanja eksplozija u naseljenom području. Ono što je njima možda izgledalo kao zabava i sadržaj za društvene mreže lako je moglo završiti ozbiljnom tragedijom.