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Manchester City iskrcao pravo bogatstvo za mladog afričkog veznjaka

Manchester City iskrcao pravo bogatstvo za mladog afričkog veznjaka
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Foto: ANP/Sipa USA/Profimedia

Iako financijske pojedinosti nisu otkrivene, mediji pišu da je City za ovog 18-godišnjaka platio 95 milijuna eura.

26.8.2026.
13:08
Hina
ANP/Sipa USA/Profimedia
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Manchester City je potpisao petogodišnji ugovor s veznim igračem Ayyoubom Bouaddijem, koji je stigao iz francuskog kluba Lillea, objavio je u srijedu engleski klub. 

Iako financijske pojedinosti nisu otkrivene, mediji pišu da je City za ovog 18-godišnjaka platio 95 milijuna eura.

"Za mene je Manchester City najbolji klub na svijetu. San mi je biti ovdje i moći se nazvati igračem Cityja. Veći dio života naporno sam radio kako bih postao najbolji mogući igrač i dosegnuo vrhunac u ovom sportu", izjavio je Bouaddi.

Prošle je sezone upisao 30 nastupa u Ligue 1, nakon što je 2023. godine postao najmlađi igrač koji je zaigrao za Lille, debitiravši sa samo 16 godina.

Bouaddi je u svibnju debitirao za seniorsku reprezentaciju Maroka te je uvršten u sastav za Svjetsko prvenstvo. Na turniru je debitirao protiv Brazila i započeo pet od šest utakmica Maroka na putu do četvrtfinala. 

City je prošlog mjeseca doveo i engleskog veznjaka Elliota Andersona iz Nottingham Foresta za iznos koji se procjenjuje na 116 milijuna funti (158 milijuna dolara), dok su Rodri, Bernardo Silva i Tijjani Reijnders napustili su klub tijekom aktualnog prijelaznog roka.

Manchester City
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