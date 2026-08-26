Ministrici stigao 'šamar' s Hitne: 'Ona kao da pada s nekog drugog planeta'

Najavljenu reformu hitne medicinske službe žestoko je kritizirao predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine Danijel Šota, poručivši da je riječ o još jednom prijedlogu koji, prema njegovu mišljenju, ne rješava ključne probleme sustava.

Šota je posebno kritizirao ministricu zdravstva i način na koji je pripremljena reorganizacija.

"Ova ministrica je promašila i stanicu i prugu, i podstanicu, dakle sve", poručio je Šota, dodajući da, prema njegovu mišljenju, predlagatelji reforme nisu dovoljno upoznati sa stanjem na terenu i problemom nedostatka liječnika.

"Ona kao da nije čula za nedostatak liječnika obiteljske medicine koji tek dolazi, ona kao da pada s nekog drugog planeta i govori o boljoj hitnoj službi", rekao je.

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'Reforma ne rješava probleme'

Šota tvrdi da su u sustavu već godinama zanemareni problemi zbog kojih se mladi liječnici i drugi zdravstveni djelatnici udaljavaju od hitne medicine.

"Otjerali ste mlade ljude s hitne, zanemarili Zakon o hitnoj, zanemarili beneficirani radni staž i tako nas bar izjednačili s ostalim žurnim službama", poručio je.

Kao probleme koje reforma, prema njegovu mišljenju, ne rješava, naveo je i objedinjenu nabavu vozila te financiranje hitne medicine iz državnog proračuna, po uzoru na policiju i vatrogastvo.

"Još jednom zanemarili ste sve!", zaključio je Šota.

Kritizirao je i isticanje helikopterske i brodske hitne medicinske službe kao dijela reforme, podsjetivši da su takve ideje u Hrvatskoj postojale i ranije.

"Bolje da ni ova reorganizacija kao ni sve druge ne sažive jer je ona više neorganizacija!", poručio je predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine.

Što donosi reforma Hitne?

Reforma hitne medicinske službe priprema se nakon 17 godina, a njezin je glavni cilj omogućiti da pacijenti do potrebne pomoći dođu brže i jednostavnije te smanjiti pritisak na objedinjeni hitne bolnički prijem (OHBP).

Jedan od ključnih elemenata predložene reorganizacije jest promjena omjera timova na terenu. Planira se smanjiti broj T1 timova, u kojima je liječnik, te povećati broj T2 timova, koji rade bez liječnika.

Reforma predviđa i veći broj specijalizacija, povećanje koeficijenata, širu primjenu telemedicinskih savjeta, promjenu mreže hitne medicine te novi sustav zaprimanja poziva.

Planirano je jačanje primarne zdravstvene zaštite i ambulanti posebnih dežurstava, koje bi trebale imati širi opseg rada i dulje radno vrijeme.

U samim OHBP-ovima predviđene su i ambulante za ubrzano zbrinjavanje pacijenata.

Liječnici i sindikati upozoravaju na manjak kadra

Dio zdravstvenih djelatnika već sada upozorava na probleme koje vide u predloženim promjenama.

Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika istaknuli su da nije jasno kako bi predloženim rješenjima riješio kronični nedostatak kadra u OHBP-ovima.

Posebno je problematičan, smatraju, nedostatak specijalista hitne medicine, ali tu je i pitanje C1 i C2 uputnica koje danas završavaju u hitnoj službi.

Slične primjedbe još su ranije stigle iz inicijative Hitna uživo 194 gdje upozoravaju da se u prijedlogu, prema informacijama kojima raspolažu, ne spominju Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći ni beneficirani radni staž za djelatnike.

Posebno ističu problem pacijenata koje hitna služba zbrinjava, iako oni zapravo nisu njezini pacijenti – među njima su palijativni bolesnici i socijalni slučajevi.

Reforma bi, prema planu, trebala biti provedena do kraja 2029. godine. No prije toga slijedi javna rasprava i moguće izmjene prijedloga, dok će pravi test reforme, kako upozoravaju kritičari, biti tek njezina provedba na terenu.