Nakon zahtjeva sindikata policije za smjenom Miline, oglasio se MUP: 'Ne možemo prejudicirati'

Nakon što je Sindikat policije danas medijima uputio priopćenje u kojem traži da MUP pokrene postupak za razrješenje ravnatelja policije Nikole Miline zbog kako su naveli, "postupanja i izostanak odgovarajuće zaštite policijske službenice" u aferi Nakaze, da se ispita postupanje prema njezinom izvješću, je li bilo pritisaka prema njoj te da se ispita odgovornost rukovoditelja, oglasio se i MUP.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Iskaz policijske službenice i navodi koje je iznijela kroz svjedočenje pred Općinskim sudom u Karlovcu obuhvaćeni su izvidima provedenim od strane nadležnog državnog odvjetništva u okviru kojih su, na zahtjev državnog odvjetništva, od policije dostavljena i očitovanja policijskih službenika. Državno odvjetništvo, u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti, nadležno je ocijeniti proizlaze li iz utvrđenih činjenica elementi kaznenog djela te postoje li osnove za poduzimanje daljnjih radnji iz njihove nadležnosti.

S obzirom na to da se navedene okolnosti razmatraju i u okviru sudskog postupka koji je u tijeku, Ministarstvo unutarnjih poslova ne može komentirati sadržaj pojedinih iskaza niti prejudicirati ocjene i odluke nadležnih pravosudnih tijela.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina i u ranijim je javnim istupima vezanim uz ovaj slučaj isticao da policijski službenici koji svoje zadaće obavljaju zakonito, profesionalno i u skladu s pravilima struke imaju njegovu punu potporu te im mora biti osigurana odgovarajuća institucionalna zaštita. To načelo vrijedi jednako za sve policijske službenike te se dosljedno primjenjuje i u ovom slučaju", stoji u priopćenju MUP-a.

Suđenje Anni Dujić

Podsjetimo, na Općinskom sudu u Karlovcu jučer je počelo suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u slučaju koji je u javnosti poznat kao afera Nakaze zbog ispada Anne i njezine majke pred kamerama RTL-a Danas. Dujić se tereti za kaznena djela prijetnje i pokušaja prisile prema službenoj osobi tijekom incidenta na požarištu kod Skradina krajem srpnja 2024. godine.

"Nisam kriva. Niti za jedno djelo nisam kriva. Pokušaj prisile prema službenoj osobi nisam počinila, a niti sam prijetila", rekla je Dujić ječer na sudu. Prema optužbi, policajka je osiguravala područje zahvačeno velikim požarom 31. srpnja 2024. kada je na kontrolnoj točki pokušala zaustaviti automobil kojim je upravljala Dujić. No, vozilo je pokušalo zaobići blokadu. Prema iskazu policajke i navodima optužnice, automobil joj je pritom dotaknuo prednji dio noge. Nakon toga joj je Dujić navodno pokazala srednji prst i opsovala je.

"Kad sam zamjenika šefa pitala što da radim jer bi to htjela prijaviti, rekao mi je: 'Nema ti od toga ništa'. Oni su cijeli život broj jedan u svemu. Od toga sam se zgrozila. Osjećala sam se ugroženo", ispričala je za Jutarnji list. Policajka i danas osjeća posljedice, a kaže da je nakon incidenta završila na hitnoj. Opisala je i susret koji se, prema njezinim riječima, dogodio nakon incidenta. Navela je da joj je Dujić u jednoj trgovini u Šibeniku, pred njezinom djecom, vikala "kučko" te krenula za njom prema garaži. Zbog toga se, kako je ispričala, sklonila u obližnju trgovinu.

Šibensko državno odvjetništvo u početku je odbacilo kaznenu prijavu protiv Dujić. Nakon odluke glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića predmet je prebačen u Karlovac, gdje je protiv nje potom podignuta optužnica. DORH je ranije objavio da je u radu šibenskog tužiteljstva utvrđen propust.