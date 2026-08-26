Odgovori na tri najvažnija pitanja za sve koji žele više od štednje

Najčešća zabluda o ulaganju je ta da je ono rezervirano isključivo za financijske stručnjake koji raspolažu velikim ušteđevinama. Stvarnost je ipak drugačija. To nam je potvrdio i Tamas Nagy, stručnjak za ulaganje u Erste banci, koji ima puno iskustva s ljudima koji žele napraviti nešto sa svojim novcem, ali ih od prvog koraka dijele pitanja poput: imam li dovoljno novca, trebam li se razumjeti u financijska tržišta i odakle uopće krenuti?

Nemate dovoljno novca za ulaganje?

Svaki mjesec vam ostane nešto slobodnog novca, ali čini vam se da je premalo za ulaganje? Tamas Nagy za to kaže: „Najveća prednost nije visina pojedinačne uplate, već disciplina i kontinuitet ulaganja tijekom više godina.”

Zato s ulaganjem možete početi u Erste banci uz trajni nalog za ulaganje na iznos već od 25 eura mjesečno. Kod određivanja budžeta, preporučujemo zlatno pravilo: ulažete samo onaj novac koji vam nije hitno potreban. Razlog tome jest činjenica da ulaganje ima smisla na duži rok: što je vremenski horizont duži, veće su šanse za ostvarivanje pozitivnog rezultata.

Morate li se razumjeti u financijska tržišta i pratiti burzu?

Jedna od čestih briga je da svi koji ozbiljno ulažu moraju pratiti burzu svaki dan. Srećom, to u pravilu nije potrebno.

„Kao što nije potrebno biti automehaničar da biste vozili automobil”, slikovito kaže Nagy, „nije potrebno biti financijski stručnjak da biste počeli ulagati.”

Za početak je važnije razumjeti vlastite ciljeve, koliko dugo želite ulagati i koliku ste razinu rizika spremni prihvatiti. Svakodnevno praćenje tržišta zato nije preduvjet za prvi korak u ulaganju.

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Ne znate odakle krenuti?

Prije nego što odaberete u što ćete ulagati, korisno je razmisliti o tome što želite postići, koliko dugo planirate ulagati i koliki rizik odgovara vašoj financijskoj situaciji.

Za početnike su investicijski fondovi ili ETF-ovi često među jednostavnijim načinima ulaska u svijet tržišta kapitala jer omogućuju veću diversifikaciju, odnosno ulaganje nije vezano samo uz jednu kompaniju ili jedan financijski instrument.

Na web stranici Erste banke možete upoznati različite mogućnosti ulaganja i njihove rizike, a kroz George i investicijsko savjetovanje napraviti i konkretan prvi korak prema ulaganju.

Želite saznati više?

Uz jasne informacije, digitalna rješenja i stručnu podršku, prvi koraci u ulaganju ne moraju biti komplicirani. U ovom članku dotaknuli smo se osnovnih pitanja za sve one koji tek počinju ulagati, a cijeli razgovor s Tamasom Nagyjem o ulaganju za početnike pročitajte na Erste blogu Izvan okvira.