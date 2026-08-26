Studentski domovi u Zagrebu puni: 9752 prijave na 6638 kreveta, stižu subvencije za privatni smještaj

Za subvencionirani smještaj u studentskim domovima u Zagrebu ove je godine zaprimljeno 9752 prijave, a dostupno je ukupno 6638 kreveta u četiri studentska doma, izjavili su u srijedu za Hinu u Studentskom centru u Zagrebu.

Na listi čekanja za subvencionirani smještaj u studentskom domu nalazi se 2845 studenata, dok njih 810 nije zadovoljilo osnovne uvjete propisane pravilnikom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, istaknuli su.

Broj dostupnih mjesta u odnosu na prošlu godinu smanjen je zbog obnove petog i šestog paviljona Studentskog doma Stjepan Radić, koji će biti temeljito obnovljeni.

U Studentskom centru navode kako postoje dugoročni planovi za povećanje kapaciteta te se rade pripreme, no za njihovu realizaciju potrebno je osigurati sredstva. Obnova petog i šestog paviljona financirana je iz Kohezijskog fonda EU. Što se tiče cijena smještaja, došlo je do njihova usklađenja s porastom troškova energenata i održavanja smještajnih kapaciteta te povećanim izdvajanjima za plaće radnika, s obzirom na to da bruto plaće svake godine rastu.

Najpovoljniji smještaj je u Zagrebu

Studentski centar ističe da pruža najpovoljniji smještaj među studentskim centrima u Hrvatskoj te da ne dobiva novac za isplatu plaća iz državne riznice, već se kao ustanova za isplatu plaća radnicima mora pobrinuti iz vlastitih sredstava. Mjesečna cijena smještaja u studentskom domu kreće se od 40 eura, dok je prosječna cijena 77,14 eura mjesečno, što uključuje režijske troškove i internet.

Zbog smanjenja raspoloživog kapaciteta tijekom obnove petog i šestog paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o povećanoj subvenciji za 906 studenata koji će biti ispod bodne granice za smještaj u studentskom domu.

Subvencija za privatni smještaj iznosi 152 eura mjesečno.

U studenome 2026. Studentski centar u Zagrebu provest će dodatni natječaj, putem kojeg će još 800 studenata koji nisu ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu niti na povećanu subvenciju podstanarskog smještaja moći ostvariti pravo na redovitu subvenciju podstanarskog smještaja u iznosu od 60 eura mjesečno.