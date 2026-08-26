U znaku izraženih silueta, denima i detalja

Nova Guess kolekcija donosi vlastitu interpretaciju tih smjerova. Ženstveni krojevi koji naglašavaju siluetu,haljine, denim, jakne i pletivo kombinirano s efektnim torbama, obućom i nakitom koji omogućuju različite stylinge – od svakodnevnih do onih namijenjenih posebnim prilikama.

Denim dobiva novu ulogu

Jedan od temelja garderobe, ove sezone nosi se na drugačiji način. Klasični denim modeli dobivaju nove proporcije i kombiniraju se s komadima koji stvaraju izraženiju figuru. Nose se samostalno ili kao dio outfita u kojem upravo on vodi glavnu riječ.

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Nosi se ženstvenost

Važan dio kolekcije čine haljine i fashion komadi koji prate liniju tijela. Struk je ponovno naglašen, dok krojevi stvaraju jasniju siluetu bez potrebe za pretjeranim stiliziranjem.

Za hladnije dane tu su jakne i pletivo, koji se mogu međusobno kombinirati i tako mijenjati karakter istog komada kroz različite prilike.

Foto: Promo

Aksesoar kao završni potez

Upečatljivi modni dodaci imaju posebno mjesto u kolekciji jer uz njih i posve jednostavan outfit dobije dozu zaigranosti, dok nakit dodatno naglašava ženstvenost.

Foto: Promo

Želimo da nam jesen dobro stoji

Pravi je trenutak da provjerimo što već imamo u ormaru i odlučimo što mu nedostaje.

Jer želimo, kako raspoloženjem tako i odijevanjem, zakoračiti u jesen.

Nova GUESS i GUESS by Marciano kolekcija dostupna je u GUESS i Fashion&Friends trgovinama u Arena Centru Zagreb, Mall of Split, Shopping centru Supernova Zadar i Designer Outletu Croatia, kao i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije, gdje vas očekuju posebne pogodnosti i inspiracija za svakodnevne modne kombinacije.