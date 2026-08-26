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Ivanušecov klub povukao nepopularan potez koji će razbjesniti navijače

Ivanušecov klub povukao nepopularan potez koji će razbjesniti navijače
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Foto: MAURICE VAN STEEN/AFP/Profimedia

Feyenoord se na taj potez odlučio nakon incidenta u utakmici u prvenstvu

26.8.2026.
16:23
Hina
MAURICE VAN STEEN/AFP/Profimedia
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Feyenoord neće dopustiti svojim navijačima da prisustvuju njihovim sljedećim gostujućim utakmicama nakon što su navijači priredili vatromet koji je ozlijedio sedam ljudi i prekinuo utakmicu nizozemske lige u Cambuur Leeuwardenu u nedjelju.

Feyenoord zabranjuje svojim navijačima ulazak u gostujuće tribine NEC Nijmegena i PEC Zwollea sljedeći mjesec.

"Uprava kluba odlučila je to učiniti nakon mnogo raspravljanog i potpuno neprihvatljivog incidenta s vatrometom u Leeuwardenu prošle nedjelje", priopćio je klub u srijedu.

Feyenoord, klub čiji je član hrvatski nogometaš Luka Ivanušec, se suočava s velikom kaznom zbog incidenta u Leeuwardenu jer su domaći navijači zadobili opekline, oštećenje sluha i ozljede oka, a utakmica je prekinuta na oko 20 minuta u prvom poluvremenu, nakon što su gostujući navijači zapalili veliki broj baklji, koje su bacali na ostale gledatelje. 

FeyenoordNavijačiLuka Ivanušec
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