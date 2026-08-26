Spomenik postao hit: Trebao je biti ptica, završio kao 'krilati falus'

Spomenik posvećen 500. obljetnici Mohačke bitke u mađarskom gradu Devecseru trebao je biti simbol povijesti i počast žrtvama. No, u samo nekoliko dana postao je viralni hit na društvenim mrežama. Od idejne skice mitološke ptice nastalo je nešto sasvim drugo.

Spomenik je na zapadu Mađarske otkriven prije samo šest dana. Zamišljen je kao turul, jedna od najvažnijih mitskih i nacionalnih figura u mađarskoj tradiciji, no javnost je u konačnom obliku skulpture prepoznala sasvim drukčiju formu.

"U tom je trenutku postalo očito ono što tada nismo vidjeli. Dodala bih da to nismo vidjeli jer mislim da svatko ima pravo u umjetničkom djelu vidjeti ono što odgovara njegovoj mašti i to u potpunosti prihvaćam", rekla je autorica idejne skice Hajnalka Nyárs.

Problem nastao pri izradi

Kako je objasnila Nyárs, problem je nastao pri prijelazu sa skice na trodimenzionalnu izvedbu visoku pet metara, kada su proporcije očito loše procijenjene. Skulptura je ubrzo postala predmet šala na društvenim mrežama, a dio korisnika nagađao je i da je u izradi možda korištena umjetna inteligencija.

Autorica idejne skice, koja je ujedno i zamjenica gradonačelnika Veszpréma, nakon dva dana odlučila je javno preuzeti odgovornost.

"Nakon dva dana odlučila sam preuzeti odgovornost, izaći u javnost i reći što se dogodilo. Istina je da smo planirali spomenik, ali neću govoriti: dame i gospodo, ovo je krilati falus koji se pojavljuje u ovoj ili onoj mitologiji. Neću se opravdavati. To doista nije bilo ono što smo planirali", rekla je.

Skulptura uklonjena

Zbog reakcija javnosti donesena je odluka da se skulptura vrlo brzo ukloni. Ipak, baš je zbog cijele priče počela privlačiti i posjetitelje.

"Bio sam u Pápi i na povratku kući prošli smo kroz Devecser pa smo odlučili pogledati ovaj sjajan mali spomenik. Baš nam je žao što se sada vidi samo njegova polovica", rekao je jedan od posjetitelja.

Preostali dio spomenika trebao bi dobiti novu priliku nakon dorade dizajna. No teško da će nova verzija privući pozornost kakvu je u samo nekoliko dana dobila ona koja je već uklonjena.