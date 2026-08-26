Sud bez milosti za Ratka Mladića: 'Njegova smrt mogla bi nastupiti u bilo kojem trenutku'

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove (MMKS) Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev obrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za ranije puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, javlja BIRN BiH.

Mladićeva obrana je 18. kolovoza ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uvjetno prijevremeno puštanje na slobodu iz uvjerljivih humanitarnih razloga, uz njegov izravni transfer u određenu bolnicu ili ustanovu za palijativnu skrb u Srbiji, nastavak nadzora srbijanskih vlasti i sve dodatne uvjete koje predsjednica može odrediti.

Kako je pojašnjeno, Mladić zahtjev za puštanje temelji na dva razloga, zbog vjerojatne neposredne smrti te veće i kontinuirane prisutnosti njegove obitelji.

Prema odluci MMKS-a, predsjednica Gatti Santana zaprimila je 14. kolovoza ove godine medicinsko izvješće u kojem su liječnici naveli da se Mladićevo opće stanje brzo pogoršava te da je sada ušao u završnu fazu života, kao i da je trenutačni fokus skrbi na udobnosti i ublažavanju patnje.

"Procjena liječnika jest da bi Mladićeva smrt mogla nastupiti u bilo kojem trenutku i da se očekuje u narednim tjednima", navodi se, između ostalog, u odluci koju je predsjednica MMKS-a donijela 20. kolovoza, piše BIRN BiH.

MMKS: Mladićevo dostojanstvo u potpunosti je poštovano

Predsjednica Gatti Santana navela je da nije uvjerena kako humanitarna razmatranja opravdavaju iznimnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu te da interesi pravde i opća pravna načela ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro.

"Uzimajući u obzir posebne interese povezane s Mladićevom doživotnom kaznom, ne smatram da pravilno provođenje kaznenog pravosuđa zahtijeva humanitarnu mjeru puštanja na slobodu. Naprotiv, Mladićevo ljudsko dostojanstvo, na koje svatko ima pravo, u trenutačnim okolnostima u potpunosti je poštovano", zaključila je Gatti Santana.

Gatti Santana konzultirala se s drugim sucima, a Aminatt Lois Runeni N’gum, Seymour Panton i Mustapha El Baaj izrazili su stav da bi zahtjev odbili, dok su suci Alphons Orie i Prisca Matimba Nyambe podržali njegovo odobravanje.

Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske (VRS), u lipnju 2021. godine pravomoćno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Mladićeva obrana i ranije je zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni.