Ivanušec otpisan u Feyenoordu, sve podsjeća na situaciju kad je bio pred povratkom u Dinamo

Luka Ivanušec (27) otpisan je u nizozemskom Feyenoordu, objavili su tamošnji mediji. Nekadašnji hrvatski reprezentativac našao se izvan planova trenera Giovannija van Bronckhorsta i na izlaznim je vratima kluba.

Jasan signal s klupe

Nizozemski mediji, poput lista Algemeen Dagblad, navode kako je Ivanušec jedan od igrača na koje klub više ne računa. Najjasniji pokazatelj bila je prijateljska utakmica protiv Atalante. U dvoboju od 120 minuta, trener Van Bronckhorst napravio je čak dvanaest izmjena, no Hrvat nije bio među njima, odgledavši tako i treći pripremni susret s klupe. Strateg kluba iz Rotterdama spomenuo je "veliku konkurenciju", no mediji taj potez tumače kao jasan znak da klub mora napraviti "rezove" i prodajom osloboditi proračun za pojačanja.

Déjà vu: Sjećanja na propali povratak u Dinamo

Ova situacija za Ivanušeca nije posve nova i podsjeća na zimski prijelazni rok početkom 2025. godine, kada je bio na samom koraku do povratka u Dinamo. Pregovori o posudbi bili su u završnoj fazi, a interes obostran. Mediji su tada pisali kako je Feyenoord poslao i nacrt ugovora u Zagreb, no transfer je propao u zadnji čas. Iznenadna kriza s ozljedama u nizozemskoj momčadi natjerala je klub da zaustavi posao i zadrži hrvatskog nogometaša. Iako je Ivanušec bio otvoren za povratak na Maksimir, morao je ispoštovati odluku kluba i ostati u Rotterdamu, gdje se nastavio boriti za svoje mjesto.

Brojke i ugovorne obveze

Ivanušec je u Feyenoord stigao u ljeto 2023. iz Dinama u transferu vrijednom 7,8 milijuna eura. Ugovor s klubom veže ga do ljeta 2028. godine, no njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu u međuvremenu je pala na procijenjena tri milijuna eura. Za nizozemskog velikana odigrao je sveukupno 55 utakmica, postigavši četiri pogotka uz sedam asistencija, a u klupske vitrine dodao je i trofeje Kupa i Superkupa Nizozemske.