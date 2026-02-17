Nizozemski velikan preselio trening kamp u Belgiju: Evo zašto

Robin van Persie postavio je poseban trening-kamp za Raheema Sterlinga – u Belgiji. Sterling još ne može igrati u Nizozemskoj, pa čak ni trenirati sa svojim novim suigračima, jer njegova radna dozvola još nije riješena, piše The Sun.

Zato bivši napadač Arsenala i Manchester Uniteda, a sada trener Feyenoorda Van Persie seli svoju momčad preko granice u Belgiju.

“To je dopušteno u inozemstvu. Radimo to zbog njega, ali također želim raditi na razvoju naše momčadi. “Možemo imati nekoliko dobrih razgovora i zajedno napraviti nešto zabavno,” rekao je Van Persie.

Sterling ove sezone još nije odigrao nijednu utakmicu nakon što ga je Chelsea u kolovozu stavio u svoju 'skupinu neželjenih igrača'. Njegova posljednja utakmica bila je u svibnju, na kraju razočaravajuće posudbe prošle sezone u Arsenalu.

“To će potrajati neko vrijeme, ali to mi se čini logičnim, budući da nije igrao šest mjeseci,” rekao je trener Feyenoorda koji je Sterlingu obećao redovitu minutažu te je istaknuo točno gdje se krilni igrač uklapa u njegove planove.