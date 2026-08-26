Smrtonosni komarci stigli avionom? Radnik aerodroma umro od malarije, alarm u Frankfurtu

Jedan zaposlenik frankfurtske zračne luke preminuo je od malarije nakon rijetkog izbijanja bolesti u kojem se zarazilo ukupno šestero radnika.

Njemačke zdravstvene vlasti vjeruju da su komarci koji prenose bolest stigli u zemlju avionom.

Preostalih petero zaraženih zaposlenika nalazi se na liječenju, potvrdio je glasnogovornik operatera zračne luke Fraport.

"Nažalost, moramo potvrditi da je jedan zaposlenik preminuo od posljedica infekcije", poručili su iz Fraporta za BBC.

Postavili zamke za komarce

Na području zračne luke postavljene su zamke, a uhvaćeni komarci bit će poslani na laboratorijsku analizu kako bi se utvrdilo kojoj vrsti pripadaju i odakle su stigli.

Još u srpnju bilo je poznato za četiri zaražena radnika. Institut Robert Koch tada je objavio da su se zaposlenici razboljeli između 4. i 6. srpnja te da se pretpostavlja kako su zaraženi komarci doputovali zrakoplovom.

Iz Instituta upozoravaju da se malarija u Njemačkoj gotovo uvijek pojavljuje kod putnika koji se zaraze u područjima gdje je bolest uobičajena, dok je prijenos unutar same zračne luke iznimno rijedak.

"To što osoba nije putovala u rizično područje može odgoditi postavljanje dijagnoze, a zakašnjela dijagnoza povećava rizik od teškog oblika bolesti", naveli su.

Posljednji slučaj takozvane aerodromske malarije u Frankfurtu zabilježen je 2023. godine.

Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka

Malariju prenose određene vrste komaraca, a bolest je najčešća u tropskim područjima. Uzrokuje je parazit i ne prenosi se izravno s čovjeka na čovjeka.

Bolest se može spriječiti i liječiti, no simptomi mogu varirati od blagih do vrlo teških i životno ugrožavajućih.