Josip Bačić i Denis Goldin ponovno udružili snage: Hit 'Party' dobio osvježeni plesni remix

Pjesma „Party“ mladog Josipa Bačića (19) ovog je ljeta već pronašla svoj put do publike, a sada dobiva i novo, osvježeno izdanje. Za remix njegovog četvrtog singla pobrinuo se DJ i producent Denis Goldin, čime su se dvojica glazbenika ponovno našla u zajedničkoj glazbenoj priči.

Zarazna energija i originalni projekt

Njihova nova suradnja dolazi potpuno spontano, upravo onako kako je, čini se, i trebalo biti. Goldin je, nakon što je čuo „Party“, prepoznao njezinu energiju i odlučio joj dati vlastito glazbeno ruho. Time je pjesma koja je već obilježila Josipovo ljeto dobila novu dimenziju i ritam koji je dodatno približava plesnom i klupskom zvuku. Remix dolazi u radijskoj verziji, prilagođenoj kraćem formatu i radijskom emitiranju, te extended verziji namijenjenoj upravo plesnom podiju i svima koji žele da „Party“ traje malo duže.

Foto: Matea Smolčić Senčar

'Nisam očekivao da će se priča nastaviti na taj način'

„DJ Denis Goldin javio mi se da je čuo pjesmu ‘Party’ i da mu je periferno ušla u uho te je odlučio napraviti remix. To mi je bilo baš drago, pogotovo jer smo Denis i ja već imali priliku surađivati na mojoj prvoj pjesmi ‘Boli’. Nisam očekivao da će se priča nastaviti baš na taj način, potpuno spontano. Mislim da su upravo takve stvari najljepše u glazbi, kad pustiš pjesmu među ljude i onda ona pronađe neki svoj put. Jako mi je drago što je ‘Party’ sada dobio i jednu novu verziju i što će ovo ljeto živjeti na još jedan način“, kaže Josip.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Upravo je njihova prethodna suradnja na pjesmi „Boli“, za koju je Goldin također napravio remix, bila svojevrsni uvod u novu glazbenu povezanost. Ovoga puta susret mladog izvođača koji gradi svoj prepoznatljiv glazbeni put i iskusnog producenta s više od desetljeća prisutnosti na domaćoj i međunarodnoj elektroničkoj sceni rezultirao je novom verzijom pjesme „Party“.

Pjesmu je Josip publici predstavio kao pjesmu o opuštanju, bezbrižnosti i trenutku u kojem treba prestati previše razmišljati i jednostavno uživati. Nakon što je tijekom ljeta zaživjela u svojoj originalnoj verziji, remix Denisa Goldina donosi joj novu energiju i otvara prostor da njezina priča nastavi živjeti i na plesnim podijima.