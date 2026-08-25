Misteriozni dronovi s eksplozivom kraj ključnog središta vojske: NATO sumnja na Ruse

Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezane s ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig/Halle, izvijestili su u utorak lokalni mediji.

Dron je pronađen 14. kolovoza, deset dana nakon incidenta zapadno od zračne luke, gdje su istražitelji također otkrili oko 50 grama tvari za koju sumnjaju da je vojni eksploziv heksogen, navodi se u medijskim izvješćima.

Ured glavnog državnog odvjetnika nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Sumnja se na umiješanost ruskih službi

Sigurnosni izvori navedeni u izvješćima sumnjaju u umiješanost ruskih obavještajnih službi u pokušaj napada, što je Moskva odbacila.

Investigadores alemães encontraram um terceiro drone e cerca de 50 gramas de substância suspeita de ser o explosivo militar hexogênio, ligados à tentativa de ataque ao aeroporto de Leipzig/Halle no início do mês, segundo emissoras alemãs. O local é um hub logístico crucial para o… pic.twitter.com/zclmUfzRsr — Cebolinha (@Cebolinha1001) August 25, 2026

Početkom kolovoza, dron natovaren eksplozivom otkriven je u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov koji se koristio za vojnu opskrbu.

Istražitelji također sumnjaju da se drugi dron sudario s teretnim zrakoplovom DHL-a ubrzo nakon privremenog zatvaranja zračne luke.

Ova zračna luka je teretno i vojno logističko središte koje NATO i ukrajinski zračni prijevoznik Antonov koriste za vojnu opskrbu.