Isplovila podmornica 'sudnjeg dana', izaziva radioaktivni cunami: 'Dajte im tri dana da nauče disati'

Nije bilo velike pompe kada je najnovija ruska podmornica prošlog tjedna prvi put isplovila iz luke. No dok je Habarovsk napuštao Severodvinsk i kretao na testiranja u Bijelom moru, njegovo su kretanje pomno pratili vojni analitičari, a gotovo sigurno i strane obavještajne službe. Razlog je ono što bi Habarovsk trebao nositi.

Podmornica oko 10.000 tona posebno je projektirana za nošenje do šest Posejdona, ruskih nuklearnih podvodnih dronova odnosno torpeda koje Moskva predstavlja kao jedno od svojih najmoćnijih strateških oružja.

Prema ruskim tvrdnjama, Posejdon ima vlastiti nuklearni pogon i nakon lansiranja može autonomno putovati prema cilju te pod vodom detonirati nuklearnu bojevu glavu. Rusija tvrdi da bi takva eksplozija mogla izazvati golema razaranja na neprijateljskoj obali, pa čak i snažan radioaktivni tsunami.

Procjenjuje se da mu je domet veći od 9700 kilometara te da može zaroniti do dubine od oko 1000 metara.

Posejdon se posljednjih dana ponovno našao u središtu pozornosti zbog prijetnji koje stižu iz Rusije. Ruski propagandisti pozivali su predsjednika Vladimira Putina da ga upotrijebi protiv Velike Britanije kao odmazdu zbog britanske vojne pomoći Ukrajini.

Foto: Russia 1/WillWest News/Profimedia

"Dajte Britancima tri dana da nauče disati pod vodom, a onda ih pogodite Posejdonom", izjavio je Vladimir Solovjov, jedan od najpoznatijih voditelja ruske državne televizije.

Upozorili London

Takve poruke vremenski su se poklopile s testiranjem Habarovska, dok je rusko veleposlanstvo upozorilo da će, što London bude pružao veću pomoć Kijevu, "cijena koju će platiti biti veća".

Stručnjaci, međutim, smatraju da su izgledi da bi Moskva Posejdon doista upotrijebila kao odgovor na britansku pomoć Ukrajini vrlo mali.

"Morate se zapitati kome Rusi upućuju ove poruke", kaže Richard Connolly, stručnjak za rusku obrambenu politiku i suradnik britanskog Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI).

"Posejdon je ono što bismo mogli nazvati specijaliziranom sposobnošću. Ne proizvodi se u velikim količinama i projektiran je za najgore moguće scenarije."

Britanija raspolaže vlastitim nuklearnim odvraćanjem, sustavom Trident, pa bi ruski nuklearni napad nosio rizik nuklearnog odgovora.

🇷🇺 Russia has launched a new nuclear submarine capable of carrying its “doomsday” Poseidon weapon, which can trigger massive radioactive tsunamis.



The $1.3B Khabarovsk can carry up to 6 Poseidon torpedoes, which reportedly travel more than 6,000 miles and dive nearly 3,300 feet. pic.twitter.com/JZCqnbnvM6 — NewsForce (@Newsforce) August 24, 2026

"Zato to ne bi učinili jer znaju da bi platili cijenu", smatra Connolly.

Ideja je nastala još u Sovjetskom Savezu

Ako je malo vjerojatno da će Posejdon biti korišten na način kojim prijete ruski propagandisti, čemu onda zapravo služi?

Korijeni ovog oružja sežu u pedesete godine prošlog stoljeća, kada su sovjetski vojni stručnjaci tražili nove načine za zaobilaženje američke obrane.

Foto: Russian MoD/WillWest News/Profimedia

Jedna od ideja bila je razviti golemi torpedo koji bi nosio hidrogensku bombu do američke obale. Eksplozija je trebala izazvati tsunami koji bi mogao uništavati gradove i pomorske baze.

Sovjetski planeri na kraju su odustali od koncepta jer je bio nepraktičan. Tadašnja tehnologija nije omogućavala ugradnju dovoljno malog nuklearnog reaktora u torpedo, zbog čega bi njegov domet bio ograničen na svega nekoliko desetaka kilometara.

Početkom 2000-ih Rusija se vratila toj ideji. Moskvu je zabrinjavao razvoj američkih proturaketnih sustava, za koje je smatrala da bi mogli oslabiti učinkovitost ruskih interkontinentalnih balističkih projektila.

Rusija je stoga počela razvijati nova oružja koja bi mogla zaobići postojeće sustave obrane. Među njima su Posejdon i nuklearno pogonjeni krstareći projektil Burevestnik, na Zapadu poznat i pod NATO-ovom oznakom Skyfall.

Cilj je isti – osigurati Rusiji mogućnost nuklearnog uzvratnog udara čak i ako njezini klasični strateški projektili budu presretnuti.

Rusija želi najmanje 30 Posejdona

Rusija je objavila planove prema kojima bi trebala nabaviti najmanje 30 Posejdona i četiri podmornice prilagođene njihovu nošenju.

Russia has launched a nuclear submarine capable of carrying “Poseidon” drones



According to Russian media, the nuclear sub Khabarovsk can carry up to 12 nuclear-powered unmanned torpedoes. Moscow claims the Poseidon system can strike targets anywhere in the world’s oceans.



The… pic.twitter.com/b92mJ99oXa — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Uz Habarovsk, za Posejdon je posebno prilagođena i golema ruska podmornica Belgorod. NATO je sustavu Posejdon dodijelio kodno ime Kanyon.

U teoriji bi podmornica mogla lansirati Posejdon daleko od njegova konačnog cilja. Zahvaljujući nuklearnom pogonu, podvodni dron mogao bi zatim autonomno prijeći golemu udaljenost.

William Alberque, bivši dužnosnik NATO-a i američke vlade za kontrolu naoružanja, smatra da bi Habarovsk mogao lansirati takvo oružje čak tjednima prije mogućeg napada.

"Ova stvar mogla bi prikriveno vrebati, a zatim udariti kao izuzetno moćno oružje drugog udara", kaže Alberque.

Dodaje da bi istodobno mogao služiti i kao oružje prvog udara te nositi nuklearnu bojevu glavu vrlo velike snage.

Među najvjerojatnijim ciljevima u slučaju nuklearnog rata bile bi američke, britanske i francuske baze strateških podmornica.

Oružje nije samo vojno, nego i psihološko

Posejdon, međutim, Moskvi može služiti i bez ispaljenog nuklearnog torpeda. Njegovo postojanje samo po sebi predstavlja sredstvo političkog pritiska i nuklearnog odvraćanja.

Alberque smatra da bi jedan od ruskih ciljeva mogao biti pokušaj razdvajanja SAD-a od europskih saveznika.

U slučaju velike međunarodne krize Moskva bi, primjerice, mogla tvrditi da je Posejdone već lansirala i zaprijetiti njihovom uporabom protiv podmorničkih baza ako se SAD uključi u sukob.

No takva bi strategija za Rusiju bila izuzetno rizična. Alberque upozorava da bi već samo lansiranje nuklearnog oružja prema potencijalnim ciljevima moglo biti protumačeno kao napad i izazvati odgovor druge strane.

Može li NATO uopće otkriti Posejdon?

Među stručnjacima još nema suglasnosti ni o tome koliko bi Posejdon bio učinkovit u stvarnim uvjetima.