Nakon prekida s Josipom, Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa na moru

Ksenija Barić, koju je publika upoznala u popularnom RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', nakon prekida s Josipom Đerfijem odlučila je uživati u ljetnim danima. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, vrijeme provodi uz more i uživa u odmoru.

Njihova ljubavna priča privukla je pozornost gledatelja tijekom showa, no odnos ipak nije potrajao. Nakon završetka njihove veze Ksenija se okrenula sebi, a svojim je pratiteljima pokazala da joj trenutačno najviše odgovaraju sunce, more i opušteni ljetni dani.

Uz fotografije s mora Ksenija je podijelila i poruku koja je mnoge zaintrigirala. „Neke stvari u životu jednostavno pustiš… i onda shvatiš koliko lijepo izgleda život kad ponovno dišeš punim plućima.“, poručila je Ksenija, dajući naslutiti da je neke životne situacije odlučila ostaviti iza sebe. Ljubav započela na selu Njihova ljubavna priča započela je upravo u 'Ljubavi na selu', kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjsko naselje Suza. Dolazak na farmu opisivala je kao izlazak iz vlastite zone komfora i priliku za novi početak jer je iza sebe već imala dugogodišnju vezu. Kako je sezona odmicala, Ksenija i Josip postajali su sve bliskiji, a farmer je upravo nju na kraju odabrao. Njihov odnos nastavio se i nakon završetka snimanja, kada su odlučili svojoj ljubavi dati priliku i izvan televizijskih kamera. Ksenija tada nije skrivala koliko je zaljubljena. Govoreći o tome što ju je privuklo Josipu, posebno je istaknula njegov osmijeh, ali i osjećaj sigurnosti koji je uz njega imala. Priznala je i da nije očekivala da će ponovno moći osjetiti takvu zaljubljenost. Ipak, njihova veza nije potrajala, a Ksenija zasad ne želi otkrivati što je dovelo do prekida.