LJETNI BIJEG /
Nakon prekida s Josipom, Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa na moru
Bivša kandidatkinja popularnog showa nakon završetka ljubavne priče pokazala kako provodi ljeto, a njezina poruka privukla je pažnju pratitelja
25.8.2026.
8:27
RTL
Ksenija Barić, koju je publika upoznala u popularnom RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', nakon prekida s Josipom Đerfijem odlučila je uživati u ljetnim danima. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, vrijeme provodi uz more i uživa u odmoru.
Njihova ljubavna priča privukla je pozornost gledatelja tijekom showa, no odnos ipak nije potrajao. Nakon završetka njihove veze Ksenija se okrenula sebi, a svojim je pratiteljima pokazala da joj trenutačno najviše odgovaraju sunce, more i opušteni ljetni dani.
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LJETNI BIJEG /
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