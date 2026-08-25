Tko je muškarac koji je u svoj izgled uložio oko 600.000 eura? Uspoređuju ga s Katie Price

Njemački dizajner Harald Glööckler pojavio se 23. kolovoza na pre-opening couture reviji Basel Fashion Weeka u povijesnoj Villi Merian, gdje je predstavio kolekciju ''Revolution Art Couture''. U središtu pažnje, međutim, nije bila samo odjeća. Kao i mnogo puta dosad, velik dio interesa privukao je sam Glööckler – njegov izgled, styling i lice koje je godinama predmet rasprave na društvenim mrežama.

Foto: Ervin Monn/imago stock&people/Profimedia

Glööckler se pojavio sa sunčanim naočalama, stiliziranom kosom, naglašenim obrvama i jakim make-upom. Mnogi su otišli korak dalje pa ga usporedili s planetarno popularnom starletom, Britankom Katie Price.

O estetskim zahvatima govorio je javno. Tijekom godina spominjao je botoks i slične korekcije, a sam je svoj odnos prema tijelu usporedio s radom kipara. Govorio je i o tome koliko je novca uložio u izgled. Prema njegovim izjavama iz 2025., riječ je o oko 600 tisuća eura.

Foto: Ervin Monn/imago stock&people/Profimedia

Na reviji je predstavio kolekciju prepoznatljivu po raskošnim komadima. No reakcije nakon revije nisu bile jednoglasne. Švicarski Blick izvijestio je o ''miješanim osjećajima'' među gostima. Dio publike kritizirao je dugo čekanje, dramaturgiju revije i spore izlaske modela, dok je završetak ipak dočekan pozitivnim reakcijama.

Foto: Ervin Monn/imago stock&people/Profimedia

Podsjećamo, Glööckler je karijeru počeo graditi krajem 1980-ih, a brend POMPÖÖS pokrenuo je 1990.; kasnije je, osim mode, proširio poslovanje na nakit, kozmetiku i interijere.