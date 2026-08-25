Gužve stisnule Zagreb i Split: Kolone na obilaznici, HAK upozorava i na nesreću

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Zagrepčani, jeste se odmorili? Trebat će vam 'čelični' živci: 'Cvile gume, kočnice, grozno!'
HAK poziva vozače da prije polaska provjere aktualno stanje u prometu i prilagode brzinu uvjetima na cestama
Pojačan promet i jutarnje gužve stvaraju zastoje na nekoliko važnih prometnica, osobito na zagrebačkoj obilaznici i prilazima Splitu. HAK upozorava i na prometnu nesreću na Cresu, zbog koje se na dijelu državne ceste vozi naizmjence jednim trakom.
A2 Zagreb-Macelj
A3 Bregana-Lipovac
A4 Goričan-Zagreb
Jadranska magistrala (DC8)
DC100 Cres
HAK poziva vozače da prije polaska provjere aktualno stanje u prometu i prilagode brzinu uvjetima na cestama.