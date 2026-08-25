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VOZAČI, OPREZ! /

Gužve stisnule Zagreb i Split: Kolone na obilaznici, HAK upozorava i na nesreću

Gužve stisnule Zagreb i Split: Kolone na obilaznici, HAK upozorava i na nesreću
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Foto: HAK

HAK poziva vozače da prije polaska provjere aktualno stanje u prometu i prilagode brzinu uvjetima na cestama

25.8.2026.
8:32
Jaga Komazec
HAK
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Pojačan promet i jutarnje gužve stvaraju zastoje na nekoliko važnih prometnica, osobito na zagrebačkoj obilaznici i prilazima Splitu. HAK upozorava i na prometnu nesreću na Cresu, zbog koje se na dijelu državne ceste vozi naizmjence jednim trakom.

A2 Zagreb-Macelj

  • povećana je gustoća prometa i kolona je na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba

A3 Bregana-Lipovac

  • zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca ﻿između čvorova Zagreb zapad i Lučko, a u smjeru Bregane između čvorova Otok Svibovski ﻿i Kosnica te između čvorova Buzin i Zagreb zapad

A4 Goričan-Zagreb

  • usporeno ﻿se vozi između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba

Jadranska magistrala (DC8)

  • ﻿zastoji i kolone su na prilazima Splitu iz smjera Podstrane

DC100 Cres

  • zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC100 u mjestu Predošćica vozi se jednim trakom naizmjence.

HAK poziva vozače da prije polaska provjere aktualno stanje u prometu i prilagode brzinu uvjetima na cestama. 

GužveStanje Na CestamaHak
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