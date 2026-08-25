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NESLAVNI REKORDER /

Policajac pokušao prijeći granicu s više od dva promila alkohola u krvi, dobio paprenu kaznu

Policajac pokušao prijeći granicu s više od dva promila alkohola u krvi, dobio paprenu kaznu
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Foto: PU zadarska/Ilustracija

Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca

25.8.2026.
8:36
Tajana Gvardiol
PU zadarska/Ilustracija
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Policajci su na graničnom prijelazu Klek zaustavili 50-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je za volanom bio pod utjecajem alkohola, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.

Vozač, inače policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe, dovezao se do granične kontrole na MCGP Klek 20. kolovoza oko 13.50 sati. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od čak 2,01 promila. Policija ga je odmah isključila iz prometa te privela u službene prostorije, gdje je zadržan do otriježnjenja.

Nakon što je "došao k sebi", vozač je prekršajno sankcioniran. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

AlkotestPolicajacGranični PrijelazPu Dubrovačko-neretvanska
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