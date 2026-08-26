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Avion nestao u jezeru dubokom 100 metara: 'Čuo sam ga, a onda je odjednom sve utihnulo'

Avion nestao u jezeru dubokom 100 metara: 'Čuo sam ga, a onda je odjednom sve utihnulo'
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Foto: FlightRadar24/Profimedia

Prije samo nekoliko dana u Kremsu se dogodila još jedna zrakoplovna nesreća u kojoj su poginule dvije osobe

26.8.2026.
16:38
Jaga Komazec
FlightRadar24/Profimedia
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U srijedu prijepodne iznad jezera Attersee u Austriji srušio se mali zrakoplov s dva sjedala, a spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, piše Kronen Zeitung.

Prema podacima Flightradara24, zrakoplov je poletio iz Salzburga u 11.04 sati, a kontakt s njim prekinut je u 11.23. Očevici navode da je letjelica naglo počela gubiti visinu prije nego što se srušila u jezero na području općine Steinbach am Attersee.

Avion nestao u jezeru dubokom 100 metara: 'Čuo sam ga, a onda je odjednom sve utihnulo'
Foto: FlightRadar24

U trenutku nestanka kontakta zrakoplov je navodno bio na visini od oko 1770 metara iznad tla i kretao se brzinom od približno 174 kilometra na sat. Nakon pada više se nisu vidjeli ni olupina ni osobe iz zrakoplova.

U tijeku velika potraga

Na terenu je šest vatrogasnih postrojbi i tri ekipe za spašavanje na vodi. Lokalni stanovnici navode da je jezero na području nesreće duboko i do 100 metara, što dodatno otežava potragu.

"Čuo sam zrakoplov, a onda je odjednom sve utihnulo", opisao je svjedok iz Steinbacha, dodajući da su se ubrzo oglasile sirene.

Prije samo nekoliko dana u Kremsu se dogodila još jedna zrakoplovna nesreća u kojoj su poginule dvije osobe.

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