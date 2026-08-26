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Pogledajte kako Zlatan Ibrahimović uživa na Lošinju u luksuznoj vili: 'Lavovi ljetuju s lavovima'

Pogledajte kako Zlatan Ibrahimović uživa na Lošinju u luksuznoj vili: 'Lavovi ljetuju s lavovima'
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Foto: Profimedia

Poznati par odlučio je sakriti se od znatiželjnih pogleda i napuniti baterije na hrvatskom otoku

26.8.2026.
17:34
Hot.hr
Profimedia
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Poznati nogometaš Zlatan Ibrahimović (44) ljetni odmor provodi na hrvatskoj obali, a za opuštanje je odabrao otok Lošinj. Društvo mu pravi dugogodišnja partnerica Helena Seger (56), a par uživa u luksuznoj vili skrivenoj od znatiželjnih pogleda.

Djelić atmosfere otkrila je poduzetnica Ivana Perenčević, koja je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju. Uz nju je napisala: "Lavovi ljetuju s lavovima. Tako smo sretni što si bio s nama", aludirajući na Ibrahimovićev poznati nadimak.

Odmor nakon obaveza u Splitu

Ibrahimovićev dolazak na Lošinj uslijedio je nedugo nakon boravka u Splitu, gdje je kao ambasador sudjelovao na završnici Sportskih igara mladih, najvećeg amaterskog sportskog događaja za djecu i mlade u Europi. Nakon druženja s mladim sportašima, Zlatan se očito odlučio za mirniji dio odmora na jednom od najljepših hrvatskih otoka. Njegova povezanost s Hrvatskom je dobro poznata, s obzirom na obiteljske korijene, stoga ne čudi što je upravo hrvatsku obalu izabrao za punjenje baterija.

Luksuz i privatnost u uvali Čikat

Ibrahimović i njegova partnerica odsjeli su u ekskluzivnoj Captain's Villi Rouge. Vila je smještena u mediteranskom vrtu tik uz more, a gostima nudi grijani vanjski bazen, privatni wellness te usluge batlera i osobnog kuhara. 

Simbolika "lavova" iz opisa fotografije provlači se i kroz druge detalje. Perenčević je podijelila i slike na kojoj Zlatan pozira pokraj velikog kipa lava, što je izazvalo oduševljenje njezinih pratitelja.

Zlatan IbrahimovićHelena SegerLosinj
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