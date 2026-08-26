Mladi navalili u vatrogasce, u Našicama se dogodio i baby boom: 'Mogu planirati budućnost'

Hrvatskim vatrogascima uručeno je šest novih vozila za gašenje šumskih požara. Ukupno će im biti nabavljeno 78 vozila, a novac je osiguran iz sredstava namijenjenih zaštiti šuma.

Opremljena su pogonom na sva četiri kotača, velikim spremnicima za vodu, vatrogasnim pumpama i dodatnom opremom. Cilj je vatrogascima omogućiti brže i učinkovitije intervencije, osobito tijekom sezone požara.

Novi podaci Eurostata smjestili su Hrvatsku u sam europski vrh po udjelu profesionalnih vatrogasaca. Prema tim podacima, u Hrvatskoj oni čine 0,43 posto ukupno zaposlenih – što je više od dvostruko iznad europskog prosjeka.

No imamo li ih uistinu dovoljno, uspijevamo li privući mlade i možemo li odgovoriti na nekoliko velikih požara istovremeno?

S glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem razgovarala je RTL-ova reporterka Mia Franceković.

Jeste li ponosni kada čujete da je Hrvatska na samom vrhu po broju vatrogasaca?

I inače sam ponosan na sve naše hrvatske vatrogasce, posebno na dobrovoljne i profesionalne. Hrvatska je u samome vrhu. Interes za profesionalno vatrogastvo u Hrvatskoj sigurno je velik, a to dokazuju i upisi od prošle godine.

U postrojbe će otići 302 nova vatrogasca. Velik broj vatrogasaca se zapošljavaja u sezoni – njih do 1000 svake godine. To je velika pomoć. Ove godine već imamo jako velik interes kod samog upisa u Državnu vatrogasnu školu. Odjele imamo u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. To je zaista prilika za posao koji je izazovan, ali i opasan. Treba puno znanja i vježbe i to je ono što mogu preporučiti mladim ljudima.

Na jednom mjestu čak je zabilježen i baby boom?

Novi zakon, uredba Vlade Republike Hrvatske i doneseni pravilnici osiguravaju minimalnu plaću ispod koje se ne može ići. Mladi ljudi tako mogu planirati obitelj i budućnost. Mnogi gradovi i općine podignuli su te plaće i više od tog minimuma, na čemu im svima hvala.

Vatrogastvo je dio sustava domovinske sigurnosti, kako na požarima tako i na poplavama te u svim ostalim ugrozama. Sve što je potrebno kako bi bili na usluzi svojim građanima, vatrogastvo danas u Hrvatskoj radi, a tako će biti i ubuduće.

Kada se dogodi krizna situacija i više požara istovremeno, imamo li dovoljno ljudi i opreme da to sve izdržimo?

Dodijelili smo šest novih vatrogasnih vozila iz općekorisnih funkcija šuma i niza drugih projekata. Očekuje nas sada i projekt za brdsko-planinska područja, gdje do kraja godine stiže oko 120 pick-up vozila s nadogradnjom. Oprema, ljudi i osposobljavanje – to je nešto u što treba ulagati.

U vatrogastvu posebno ulažemo u našu djecu i mladež. Sutra završava kamp mladeži u Fažani, gdje je bilo preko 1500 djece koja su, uz ljetovanje, svakog tjedna prolazila edukacije. Važan je rad s mladima i mladeži, ali nikada ne zaboravljamo nijednog našeg veterana.

Baby boom je bio u Našicama, i to je jedan od dobrih primjera. U zadnjih pet godina, upravo na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o ulaganju u vatrogastvo, umirovili smo preko 570 ljudi, čime se otvorio prostor za mnoge mlade.

Ovo danas je rezultat tog rada, no treba nastaviti raditi jer nam treba još puno osposobljavanja. Sljedeći veliki stručni skup bit će u listopadu u Vučevici. Program bogat, a zemlja partner nam je Republika Austrija. Idemo dalje svi zajedno, jer sami ne možemo napraviti ništa.