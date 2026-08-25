Jako nevrijeme pogodilo Istru, vatrogasci imali pedesetak intervencija: 'Najgore je bilo u tri grada'

Jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je u utorak navečer područje Istre, no prema prvim informacijama s terena nije prouzročilo veće štete.

Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca na području županije zbog obilne kiše zabilježeno je ukupno pedesetak intervencija. Dojava o ozlijeđenim osobama nije bilo, a stanje se nakon 18.30 sati počelo postupno normalizirati.

Vatrogasci su u sedam navrata uklanjali stabla s prometnica, dok su dvadesetak puta intervenirali zbog ispumpavanja vode iz podruma, kuća i konoba. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom na području Pule, Žminja i Brtonigle. Promet se otežano odvijao na Istarskom ipsilonu te uz Limski kanal.

U Puli su se zbog obilne kiše stvorile velike prometne gužve, osobito na Vodnjanskoj cesti, dok se voda nakupila na brojnim prometnicama. Na Partizanskom putu, kod Hrvatskih cesta, izbio je poklopac šahta pa se vozači pozivaju na dodatan oprez.

"Situacija je pod nadzorom i vremenske prilike su se smirile. Najgora situacija bila je na području Umaga, Poreča i Rovinja", poručio je Kozlevac.