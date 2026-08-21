Mali avion srušio se na putu prema radarskoj postaji: Poginuli svi u letjelici
Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prometu
Osam ljudi poginulo je kada se mali zrakoplov srušio u udaljenom području zapadne Aljaske u četvrtak, objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Aljasku.
U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.
Srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi FAA.
U ranijoj objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Mike Dunleavy rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spašavanja.
Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prostoru Aljaske i duž njezinih granica.