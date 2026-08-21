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TRAGEDIJA NA ALJASCI /

Mali avion srušio se na putu prema radarskoj postaji: Poginuli svi u letjelici

Mali avion srušio se na putu prema radarskoj postaji: Poginuli svi u letjelici
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Foto: mediadrumworld.com/Graham McGeor/Media Drum World/Profimedia

Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prometu

21.8.2026.
9:36
Hina
mediadrumworld.com/Graham McGeor/Media Drum World/Profimedia
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Osam ljudi poginulo je kada se mali zrakoplov srušio u udaljenom području zapadne Aljaske u četvrtak, objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Aljasku.

U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.

Srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi FAA.

U ranijoj objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Mike Dunleavy rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spašavanja.

Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prostoru Aljaske i duž njezinih granica.

AljaskaMali ZrakoplovPilotiPoginuli PutniciPad Zrakoplova
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