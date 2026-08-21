Evo kad i gdje gledati 'hrvatski Dakar'? 'Od prvog dana govorim da će netko poginuti'

Knin će od 22. do 28. kolovoza biti središte regionalne rally-raid scene. Sedmo izdanje Dinaric Rallyja okupit će 160 natjecatelja iz 23 zemlje, koji će se na motociklima, quadovima i SSV vozilima boriti na zahtjevnim terenima Dinarida.

Program za publiku počinje u subotu, 22. kolovoza. U prostoru rally bivaka od 16 do 17.30 sati održat će se dječji mini rally "Mali Gromovi“ i natjecanje u kotrljanju guma. U 18.30 sati slijede ceremonija dobrodošlice i parada vozača prema Kninskoj tvrđavi, gdje će od 19 do 21 sat biti održano službeno otvorenje rallyja. To možete gledati u prijenosu UŽIVO na Voyo.

Prva prava natjecateljska akcija na rasporedu je u nedjelju, 23. kolovoza. Bivak će tijekom cijelog dana biti otvoren posjetiteljima, a prolog počinje u 12 sati. Utrku će biti moguće pratiti s označenih gledateljskih mjesta te u okolici bivaka. Rezultati prologa odredit će startni poredak za prvu etapu. I to možete gledati na Voyo.

Glavne etape vozit će se od ponedjeljka do četvrtka, dok završna etapa počinje u petak, 28. kolovoza, u 8 sati. Proglašenje pobjednika zakazano je za 18 sati, nakon čega slijedi završna proslava u bivaku.

Organizatori upozoravaju da su moguće izmjene satnice i lokacija gledateljskih točaka zbog vremenskih i sigurnosnih uvjeta. Posjetiteljima se zato preporučuje da prije dolaska provjere najnovije obavijesti na službenoj stranici Dinaric Rallyja i kanalima organizatora. Ondje će biti dostupni i dnevni izvještaji, rezultati, fotografije i videosnimke.

Perica Matijević, pokretač i glavni oragnizator Dinaric Rallyja, gostovao je ovog tjedna u podcastu Net.hr "Maksanov korner":

Na naše izravno pitanje može li se na utrci poginuti, Matijević je bez oklijevanja dao šokantan, ali iskren odgovor, objašnjavajući prirodu opasnosti koja je sastavni dio ovog ekstremnog sporta.

"Da, da apsolutno. Zvuči možda malo grubo i surovo, ali to je za očekivati, jer zaista, puno je komponente koje mogu utjecati na sigurnost. Naš posao je i radimo izrazito dobro, to smo dokazali već puno puta u sedam godina, naš posao je da osiguramo vozače, da im omogućimo sve uvjete da se ništa slično ne dogodi. Dakle, mi do sada nismo imali ni ozbiljnu ozljedu", započeo je Matijević te detaljnije objasnio rizike.

"Ali da, opasno je, jako je opasno. To će ljudima zvučati šokantno, jest šokantno, ali ja od prvog dana očekujem da će netko poginuti na reliju zato što sasvim jasno, ako ste planinar, ako provodite vrijeme u prirodi, sasvim vam je jasno da imate objektivne opasnosti na koje ne možete pretjerano utjecati. Naš posao je da subjektivne opasnosti smanjimo i da ih eliminiramo i to radimo izrazito dobro, ali objektivno to da ti možeš krivo gledati u navigaciju i završiti deset metara dalje, srušiti se dolje, potrefi se malo više negativnih stvari, slomiš vrat. Tako da, opasno je i zato je hrpi ljudi zanimljivo. Upravo ta opasnost je avanturistima i ekstremnim sportašima taj moment koji ih privlači."

Cijeli podcast s Pericom Matijevićem pogledajte u priloženom videu.

Dinaric Rally ovog vikenda

Subota, 22. kolovoza:

Program u bivaku od 16 sati, parada vozača u 18.30 te otvorenje na Kninskoj tvrđavi od 19 sati

Nedjelja, 23. kolovoza:

Bivak otvoren za publiku tijekom cijelog dana, start prologa u 12 sati

Gdje gledati:

Kninska tvrđava, javni dio rally bivaka i službeno označene gledateljske točke. Tko ne može biti na licu mjesta, Voyo je mjesto gdje možete sve gledati.