Hamilton je sad vodeći: Kakva je ovo ludnica, ljudi dragi

Formula 1 vratila se s ljetne stanke Velikom nagradom Nizozemske, a vozače već prvoga dana očekuje iznimno zahtjevan program. Na uskoj i brzoj stazi Zandvoort održat će se jedini slobodni trening te sprint kvalifikacije za Veliku nagradu Nizozemske (12 utrka sezone), pa momčadi neće imati mnogo vremena za pronalazak idealnih postavki bolida.

Prvi trening VN Nizozemske

12.52 - Hamiton je vodeći, a Saintz je već drugi put završio na šljunku.

12.45 - Kao što se i očekivalo tijekom sprint vikenda, na stazi je vrlo prometno. Antonelli je trenutačno najbrži na srednje tvrdim gumama, s 0,094 sekunde prednosti ispred momčadskog kolege.

Verstappen je upravo blokirao kotače, a Red Bull koristi fluorescentnu boju iza prednjeg krila kako bi provjerio strujanje zraka i učinkovitost novih aerodinamičkih poboljšanja.

Piastri je zbog gužve morao odustati od brzog kruga, dok su žute zastave pokazane nakon što je Sainz izgubio stabilnost usred zavoja i završio izvan staze, prošavši kroz šljunčanu zamku.

Lawson, u međuvremenu, već ostavlja vrlo dobar dojam za upravljačem Red Bulla.

1:15.351 ima Antonelli sad. Norris je drugi, Lawson u Red Bullu je treći. Staza se suši. Malo prije početka treninga je stala kiša, a jučer je bio pravi potop.

12.42 - Kamera je pokazala Linblanda kako je malo vozio po boku.

12.39 - Antonelli je na srednje tvrdim gumama preuzeo vodeću poziciju vremenom 1:18.264. Bio je čak 2,2 sekunde brži od Piastrija na istoj smjesi te približno sedam sekundi brži od vozača na gumama za promjenjive uvjete.

Staza je očito već dovoljno suha za gume za suho. Sainz se odlučio za mekane, Lindblad za tvrde gume, a na najtvrđoj smjesi na stazu je izašao i Tsunoda.

12.39 - Tsunoda je stazi. Za njega će ovaj vikend biti posebno zahtjevan. Ima čovjek samo sat vremena treninga. On je novi vozač i nema vremena za učenje. No, Tsunoda je uvijek govorio kako mrzi treninge. Zanimljiv tip na zanimljivoj stazi. Jao, čega ga svašta...

12.34 - Piastri nije dugo ostao na stazi. Ubrzo je skrenuo u boks i stavio srednje tvrde gume C3. Upravo je na ovoj stazi slavio prošle sezone, a to mu je ujedno bila i posljednja pobjeda u Formuli 1. Hoće li taj niz prekinuti ovoga vikenda za upravljačem unaprijeđenog McLarena? Momčad je prije ljetne stanke pokazala dobru formu u Mađarskoj, no Piastri u posljednje vrijeme teško drži korak sa svojim momčadskim kolegom.

12.32 - Hulkenberg i Antonelli su na stazi. Prvi trening za VN Nizozemske je počeo. Prilično je suho i može se voziti na intermediate gumama. Vrijeme u Zandvoortu danas je vrlo promjenjivo. Izmjenjuju se jaka kiša, sunčana razdoblja i povremeni pljuskovi.

Veliku pozornost privlače i promjene u vozačkim postavama. Hadjar zbog ozljede neće nastupiti, Lawson se vraća u Red Bull Racing, dok će Tsunoda ponovno voziti za Racing Bulls. O tim promjenama, novom ugovoru Maxa Verstappena i drugim aktualnostima govorio je Laurent Mekies u ekskluzivnom intervjuu.

Još jedna važna tema je javni debi Hondine pogonske jedinice Spec 2, koja je prvi put isprobana prije nekoliko tjedana tijekom promotivnog snimanja u Mađarskoj. Test je navodno prošao bez većih problema, ali u Hondi su i dalje oprezni kada govore o očekivanom napretku, premda su ostvarili interne ciljeve. Za svaki slučaj, u Zandvoortu su spremne i njihove prethodne pogonske jedinice.

Dakle, tijekom prvog slobodnog treninga, ali i ostatka vikenda, bit će mnogo zanimljivih događaja koje vrijedi pratiti.

Od 19 do 20 stupnjeva je na stazi. Mogla bi pasti i kiša.

C4, C3 I C2 su komponente guma koje će bolidi imati na ovoj stazi.

Prvi trening počinje u petak u 12:30 sati i trajat će 60 minuta. Bit će to jedina prilika za provjeru ponašanja bolida na valovitoj stazi dugoj 4,259 kilometara, poznatoj po brzim zavojima, visinskim razlikama i karakterističnim nagnutim zavojima. Svaka pogreška u pripremi mogla bi biti skupa jer sprint kvalifikacije počinju već u 16:30 sati.

Dodatnu neizvjesnost donosi vremenska prognoza. Za vrijeme petkovih aktivnosti postoji mogućnost kiše, što bi moglo ograničiti prikupljanje podataka i potpuno promijeniti odnos snaga. Na stazi na kojoj je pretjecanje otežano, dobra startna pozicija bit će posebno važna.

U središtu pozornosti bit će vodeći u prvenstvu Kimi Antonelli, koji u Nizozemsku dolazi s 50 bodova prednosti ispred Lewisa Hamiltona. George Russell za Hamiltonom zaostaje samo devet bodova, dok je Lando Norris pobjedom na prethodnoj utrci u Mađarskoj dodatno zaoštrio borbu vodećih momčadi.

Posebnu podršku ponovno će imati Max Verstappen. Nizozemac je u Zandvoortu slavio tri puta zaredom nakon povratka utrke u kalendar, a ovogodišnji vikend ima dodatnu emocionalnu težinu jer je riječ o posljednjem izdanju Velike nagrade Nizozemske.

Sprint kvalifikacije održat će se prema skraćenom eliminacijskom formatu, a njihov će rezultat odrediti startni poredak za subotnji sprint na 24 kruga. Uz samo jedan trening, moguću kišu i minimalan prostor za pogrešku, borba za prvu startnu poziciju mogla bi ponuditi uzbudljiv početak završnog nizozemskog vikenda.

Raspored petka:

Prvi slobodni trening: 12:30

Sprint kvalifikacije: 16:30