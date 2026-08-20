Evo kad i gdje gledati Veliku nagradu Nizozemske: 'To je kao spuštanje niz tobogan'

Nakon gotovo mjesec dana ljetne stanke, oktanski cirkus Formule 1 vraća se u akciju. Dvanaesta postaja sezone 2026. vodi nas na legendarnu stazu Zandvoort, ugniježđenu među pješčanim dinama obale Sjevernog mora, na Veliku nagradu Nizozemske. Ovo, međutim, nije samo povratak s odmora. Vikend pred nama bit će nabijen emocijama jer označava posljednje izdanje ove utrke na kultnoj stazi prije nego što ona napusti kalendar. Dok se prvenstvo zahuktava, a lokalni heroj Max Verstappen traži prvu pobjedu sezone pred svojom vojskom navijača, za hrvatske gledatelje počinje i nova era praćenja najbržeg sporta na svijetu.

Povratak Formule 1: Što nas čeka nakon ljetne stanke?

Posljednja utrka prije stanke, vožena u Mađarskoj, donijela je značajne promjene u odnosu snaga. Lando Norris u svojem je nadograđenom McLarenu stigao do prve pobjede u sezoni, potvrdivši da su se aktualni konstruktorski prvaci vratili u borbu za sam vrh. Max Verstappen je unatoč problemima s Red Bullovim bolidom uspio osvojiti drugo mjesto, dok je treće mjesto na postolju zauzeo vodeći čovjek prvenstva, talijanski tinejdžer Andrea Kimi Antonelli.

Mladi vozač Mercedesa u Nizozemsku stiže s velikih 50 bodova prednosti ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok je treći Antonellijev momčadski kolega George Russell, koji zaostaje dodatnih devet bodova. U poretku konstruktora, Mercedes AMG Petronas drži čvrsto vodstvo s 379 bodova, ispred Ferrarija koji je prikupio 307. McLaren je treći s 220 bodova, a njihov nedavni uspon prijeti pozicijama vodećeg dvojca. Red Bull Racing, s druge strane, proživljava tešku sezonu i tek je četvrta sila prvenstva sa 177 bodova, što je daleko ispod očekivanja momčadi koja je godinama dominirala. Pitanje koje se postavlja jest može li Norrisov trijumf u Mađarskoj biti prekretnica sezone i hoće li McLaren postati redoviti kandidat za pobjede, ili su Mercedes i Ferrari i dalje korak ispred.

Posljednji pozdrav dinama: Zandvoort se oprašta od kalendara

Circuit Zandvoort nije samo staza; to je komad povijesti motorsporta. Prva utrka Formule 1 ovdje je održana davne 1952. godine, a staza je bila redoviti dio kalendara sve do 1985. Nakon 36-godišnjeg izbivanja, vratila se 2021. na opće oduševljenje, ponajviše zahvaljujući nevjerojatnoj popularnosti Maxa Verstappena. Njegova "Narančasta armija" navijača svake godine stvara jednu od najprepoznatljivijih i najglasnijih atmosfera u cijelom prvenstvu.

Staza je poznata kao izazov koji ne prašta pogreške. Njezin valoviti raspored, brzi zavoji i tehnički zahtjevne sekcije tjeraju vozače i bolide do krajnjih granica. Posebnost su joj nagnuti zavoji, poput zavoja Arie Luyendijkbocht, koji vozačima omogućuju da velikom brzinom voze paralelno. Pierre Gasly iz Alpinea jednom je opisao vožnju Zandvoortom kao "spuštanje niz tobogan", što savršeno dočarava adrenalinski doživljaj. Odluka da ovo bude posljednja utrka na ovoj lokaciji ostavlja gorak okus u ustima mnogih obožavatelja, koji će se ovog vikenda oprostiti od jednog od najkarizmatičnijih mjesta u Formuli 1. Rekorder po broju pobjeda ovdje je legendarni Jim Clark s četiri trijumfa, dok od aktivnih vozača Verstappen ima tri pobjede (2021-2023), a McLarenovi vozači Norris i Piastri po jednu (2024. i 2025.). Rekord kruga i dalje drži Lewis Hamilton, postavljen 2021. godine.

Borba za pobjedu: Tko su glavni favoriti?

Iako Antonelli ima komfornu prednost u prvenstvu, bitka za pobjedu u Nizozemskoj potpuno je otvorena. Nekoliko je vozača s realnim izgledima za najvišu stepenicu postolja.

Max Verstappen: Može li 'Leteći Nizozemac' konačno poletjeti kod kuće?

Za Maxa Verstappena ovo je više od utrke. Iako je 2026. sezona za njega i Red Bull bila frustrirajuća, s bolidom koji očito zaostaje za konkurencijom, domaća staza oduvijek je bila mjesto gdje je izvlačio maksimum. Unatoč tome što još nema pobjedu ove godine, četiri puta se penjao na postolje, dokazujući svoju neupitnu kvalitetu. Podrška desetak tisuća navijača dat će mu dodatni vjetar u leđa, a njegova povijest na ovoj stazi, s tri uzastopne pobjede od 2021. do 2023., sugerira da ga se nikada ne smije otpisati. Pobjeda na oproštajnoj utrci pred domaćom publikom bila bi savršen scenarij za iskupljenje sezone.

McLaren protiv Mercedesa i Ferrarija

Pobjeda Landa Norrisa u Mađarskoj pokazala je da su nadogradnje na bolidu McLarena pogodak. Momčad iz Wokinga sada izgleda kao ozbiljna prijetnja Mercedesu i Ferrariju. Norris i njegov momčadski kolega Oscar Piastri, koji je ovdje slavio prošle godine, čine vjerojatno najjači vozački par na gridu i obojica su sposobna boriti se za pobjedu. Ferrari je, s druge strane, u Mađarskoj podbacio unatoč velikim očekivanjima. Charles Leclerc i Lewis Hamilton završili su tek kao četvrti i peti, ostavljajući upitnik nad njihovom formom. Za Mercedes, Kimi Antonelli i George Russell nastojat će kapitalizirati snagu svojeg bolida i spriječiti konkurenciju da smanji zaostatak u oba prvenstva.

Vrijeme je ključan faktor: Nepredvidivi uvjeti na obali

Položaj Zandvoorta uz samo Sjeverno more čini vremensku prognozu notorno nepouzdanom. Kiša i vjetar mogu se pojaviti u trenu i potpuno promijeniti tijek vikenda. Prema trenutnim prognozama, vozače čeka izazovan početak. Za petak je predviđena velika vjerojatnost kiše, čak do 91 posto tijekom dana, što znači da bi se jedini slobodni trening mogao odvijati na mokroj stazi. Subota donosi nastavak nestabilnih uvjeta, s vjerojatnošću padalina između 45 i 75 posto, što otvara mogućnost za kaotičnu i dramatičnu sprint utrku. Najbolje vrijeme očekuje se u nedjelju na sam dan utrke. Prognoza predviđa djelomično oblačno vrijeme s temperaturama oko 20 Celzijevih stupnjeva, a šansa za kišu pada na otprilike 21 posto. Ipak, na Zandvoortu se nikad ne zna, a promjenjivi uvjeti mogli bi biti ključan faktor koji će odlučiti pobjednika.

RTL i Voyo prenose Veliku nagradu Nizozemske

Za sve ljubitelje Formule 1 u Hrvatskoj, ova sezona donosi veliku i dugo iščekivanu novost. Nakon godina emitiranja na specijaliziranim sportskim kanalima, prava prijenosa za sezone 2026., 2027. i 2028. osigurala je RTL televizija. To znači da će cijeli trkaći vikend, uključujući sve treninge, kvalifikacije, sprint utrke i glavnu utrku, biti dostupan široj publici putem kanala RTL te na streaming platformi Voyo. "Formula 1 jedan je od najprestižnijih i najuzbudljivijih sportskih događaja na svijetu te nas iznimno veseli što ćemo je još više približiti široj publici u Hrvatskoj", poručila je Stella Litou, predsjednica Uprave RTL Hrvatske. Ovaj potez vraća Formulu 1 na besplatne, svima dostupne kanale i zasigurno će doprinijeti novom porastu popularnosti ovog sporta u regiji.

Cjelokupni raspored trkaćeg vikenda (po hrvatskom vremenu)

Kako ne biste propustili ni trenutak akcije s posljednje Velike nagrade Nizozemske na Zandvoortu, donosimo vam točan raspored svih događanja. Sva vremena navedena su po lokalnom, srednjoeuropskom ljetnom vremenu (CET).

Petak, 21. kolovoza

Prvi slobodni trening: 12:30 - 13:30 - RTL 2 i Voyo

Sprint kvalifikacije: 16:30 - 17:14 - RTL 2 i Voyo

Subota, 22. kolovoza

Sprint utrka: 12:00 - 13:00 - RTL 2 i Voyo

Kvalifikacije: 16:00 - 17:00 - RTL 2 i Voyo

Nedjelja, 23. kolovoza

Utrka za Veliku nagradu Nizozemske: 15:00 - Glavni kanala RTL-a i Voyo. Emisija Formula 1 na RTL-u počinje u 14:00.

Odmah nakon utrke možete gledati prijenos UŽIVO post race podcasta portala Net.hr Planet Formula.

Pred nama je vikend koji obećava spektakl. Oproštaj od legendarne staze, neizvjesna borba za pobjedu u kojoj sudjeluje nekoliko momčadi, nepredvidivo vrijeme i domaći junak u potrazi za slavom sastojci su koji jamče vrhunsko sportsko uzbuđenje. Zandvoort će posljednji put ugostiti Formulu 1, a tko će se upisati u povijest kao zadnji pobjednik, saznat ćemo u nedjelju poslijepodne.