Nakon šest godina u Kaliforniji, Harry i Meghan sele se natrag u Veliku Britaniju

Princ Harry (41) i Meghan Markle (45) nakon šest godina života u Kaliforniji vraćaju se s djecom u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje bi trebali ostati dulje vrijeme. Kako pišu Page Six, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa trebali bi se preseliti krajem kolovoza, a njihov povratak već se tumači kao veliko novo poglavlje u odnosu s kraljevskom obitelji.

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Djeca će krenuti u britansku školu

Jedan od najvećih znakova da nije riječ samo o kratkom posjetu odnosi se na njihovu djecu. Princ Archie (7) i princeza Lilibet (5) upisani su u britansku školu koju bi trebali početi pohađati u rujnu, piše BBC.

Točna lokacija njihova novog doma zasad nije poznata, no prema britanskim medijima obitelj bi trebala živjeti u privatnoj rezidenciji koja nije u vlasništvu kraljevske obitelji. Harry i Meghan pritom navodno namjeravaju zadržati svoje nekretnine u Montecitu u Kaliforniji i Portugalu.

Kralj Charles III. (77) o njihovoj je odluci navodno obaviješten u nedjelju, a prema izvorima Page Sixa upravo je želja za češćim kontaktom s ocem jedan od važnih razloga Harryjeva povratka. Charles se, tvrde izvori, raduje mogućnosti da više vremena provodi sa sinom, snahom i unucima, no položaj Harryja i Meghan unutar monarhije neće se mijenjati. I dalje ostaju članovi kraljevske obitelji bez službenih dužnosti.

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Veliki zaokret nakon 'Megxita'

Povratak dolazi šest godina nakon što su Harry i Meghan početkom 2020. odustali od uloga viših članova kraljevske obitelji i preselili se u Sjedinjene Američke Države. Njihov odlazak, poznat kao „Megxit“, pokrenuo je višegodišnje razdoblje napetosti s kraljevskom obitelji.

Situaciju su dodatno zaoštrili njihov intervju s Oprah Winfrey (72) 2021. godine te Harryjevi memoari Spare, u kojima je otvoreno govorio o odnosima s ocem, bratom Williamom (44) i ostatkom obitelji.

Posljednjih mjeseci ipak su se pojavili znakovi zatopljenja odnosa između Harryja i Charlesa. Obitelj Sussex tijekom ljeta boravila je u Britaniji, a kralj se tada ponovno susreo s Archiejem i Lilibet. Odnos s princem Williamom i Kate Middleton, prema medijskim izvještajima, i dalje je znatno hladniji.

Povratak je posebno zanimljiv i zbog toga što je Harry ranije više puta isticao da zbog pitanja sigurnosti ne želi dovoditi suprugu i djecu u Britaniju. Nakon što je izgubio pravnu bitku oko razine policijske zaštite, govorio je da ne vidi način na koji bi se njegova obitelj mogla sigurno vratiti u njegovu domovinu.